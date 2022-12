Divorț-șoc în showbiz! Cristian Jitaru și Mona de la Puterea Dragostei și-au spus ”Adio”

Divorț cu scandal la Puterea Dragostei. Cristian Jitaru și Mona și-au spus ”Adio”, la nici trei luni de la cununia civilă. Motivul neașteptat pentru care cei doi au pus punct relației.

Nu este prima dată când cei doi decid că le este mai bine pe drumuri separate. Foștii concurenți de la Puterea dragostei au trăit o relație de dragoste cu năbădăi, însă acum, se pare că, lucrurile sunt cât se poate de serioase.

Cristian Jitaru: ”Am înjurat-o și am bruscat-o”

Divorțul dintre cei doi a pornit de la o ceartă banală. Cristian nu și-a anunțat, la timp, soția că urmează să petreacă o noapte în club, împreună. Discuția dintre cei doi a degenerat și potrivit spuselor acestuia, într-un puseu de furie, fostul concurent de la Puterea dragostei și-a bruscat partenera și i-a vorbit urât.

De aici până la divorț a mai fost doar un pas. Cu regret în glas, Cristi a povestit, pas cu pas, cum au decurs lucrurile.

”Ne-am despărțit, am decis să punem punct! Acum vreo două săptămâni am avut o discuție în care să zicem că și eu am greșit, că nu i-am spus și ei la momentul respectiv ce aveam să-i transmit de la un prieten de-al nostru. După discuția pe care am avut-o cu prietenul nostru a reieșit faptul că Mona a fost anunțată ultima să ieșim cu toții într-un club.

Mona s-a supărat pe mine că nu i-am spus imediat ce mi-a zis prietenul meu, dar eu eram la muncă. Mi-am cerut scuze, iar ea tot continua să-i ia apărarea prietenei ei. Când ne-am întors din ultima vacanță, de la Sebeș, am deschis iar subiectul că prietena ei nu m-a salutat, deși eu am ajutat-o cu multe.

Ea îi tot lua apărarea prietenei ei, că >. I-am zis că eu sunt soțul tău. Cum să faci comparația asta? M-am certat cu ea rău de tot. Am înjurat-o să zic așa. Am bruscat-o puțin de ceafă.

S-a supărat. A stat tot drumul supărată. Când am ajuns acasă s-a dus repede să intre în curte. Noi stăm separați. Ea stă în Berceni, eu în altă parte. I-am zis că nu mă saluți, și a zis că nu, că nu meriți”, a declarat Cristi Jitaru

Așa cum spuneam, nu este pentru prima dată când Mona și Cristi decis să pună punct relației. În urmă cu un an, Mona făcea primele declarații în care dezvăluia faptul că relația lor nu mai funcționează ca la început, după aproape 10 luni în care au format un cuplu.

”Am realizat că lucrurile nu mai funcționează între noi sau noi nu mai funcționăm, am realizat că lucrurile nu mai sunt atât de wow. A urmat două zile în care nu am vorbit absolut deloc, i-am dat un mesaj în care i-am zis că dacă eu nu-ți scriu, tu nu mă cauți.

El m-a sunat am ieșit la poartă, mi-a zis că are un tablou pentru mine, i-am zis ulterior că trebuie să vorbim că nu mai funcționam ca la început, că lucrurile nu mai sunt așa, niciodată nu i-am spus că nu-l mai iubesc, de aici a pornit toată chestia, i-am mai dat un mesaj acum câteva zile în care i-am zis că mi-e dor de el, dar el mi-a răspuns cu altceva, mi-a trimis un screen dintr-o conversație cu altcineva, iar de atunci n-am mai vorbit”, a spus Mona la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.