Cine este Andra Volos, “bunăciunea” de la “Puterea Dragostei”, care l-a fermecat pe Billel Omrani, starul FCSB-ului + Ce mesaj i-a trimis atacantul | GALERIE FOTO

Andra Volos a reprezentat, de-a lungul timpului, o țintă pentru mai mulți fotbaliști legitimați la echipe din SuperLiga sau în străinătate. Billel Omrani, cel mai nou transfer al FCSB-ului, a fost, la rândul lui, fermecat de ex-concurenta de la “Puterea Dragostei”. Află, în continuare, ce mesaj i-a trimis atacantul și care a fost reacția șatenei.

Andra Volos a cunoscut celebritatea după ce a participat la “Puterea Dragostei”, de la Kanal D. În prezent, tânăra a ajuns la peste 535.000 de urmăritori pe Instagram. Printre aceștia, se află nume sonore din showbiz, dar și mulți fotbaliști. Billel Omrani este doar unul dintre masculii care a fost vrăjit de formele apetisante ale șatenei, iar în perioada când juca la CFR Cluj și-a luat inima în dinți și a abordat-o.

Billel Omrani, ignorat de Andra Volos. “Fotbaliștii nu mă atrag”

Ex-concurenta de la “Puterea Dragostei” a preferat, însă, să nu-i răspundă lui Billel Omrani, care a rămas, astfel, cu buza umflată.

“M-au contactat mulți fotbaliști, dar nu le-am răspuns niciodată. Bine, eu stând în Italia am avut foarte mulți prieteni jucători, de la Sampdoria, de la Genoa… Dar nu am avut niciodată un iubit fotbalist. Nu mă atrag”, declara Andra Volos pentru CANCAN.RO.

Gigi Becali l-a dorit la FCSB. “E cel mai bun atacant din România”

Altfel, Billel Omrani este un fotbalist cunoscut pentru viața extrasportivă agitată. Ca fotbalist al CFR-ului, a fost implicat în multe scandaluri, fiind lăsat în afara lotului de câteva ori de Dan Petrescu. Cu toate acestea, Gigi Becali i-a acordat, totuși, o șansă atacantului, rămas fără echipă după ce contractul cu ardelenii i-a expirat.

“Da, Omrani vine la FCSB. Am cosiderat că Omrani este cel mai bun atacant din România. E cel mai bun fotbalist, numai că nu era serios. Mereu am vrut să-l iau. Am vorbit cu el. Am făcut contract pe un an. Dacă îmi place de el, prelungim pe doi ani. Dacă nu vreau să-l prelungesc, la revedere, să fii sănătos”, a spus Gigi Becali.

