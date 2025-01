Divorț-ȘOC în showbiz! Jessica Alba și Cash Warren și-au spus ADIO după 16 ani de căsnicie

BOMBĂ în showbiz! Jessica Alba și Cash Warren au decis să meargă pe drumuri separate după 16 ani de căsnicie, potrivit TMZ. Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste, iar fanii celor doi sunt devastați.

Actrița în vârstă de 43 de ani ar fi angajat deja un avocat pentru a divorța, conform unor surse citate de People, după ce, în această lună, TMZ a dezvăluit că cei doi s-au despărți. Jessica Alba și Cash Warren au păstrat până acum discreția, fără a confirma în mod oficial ruptura. Semnele, însă, erau destul de evidente. Nu de alta, dar actrița a fost văzută recent fără verighetă la diverse evenimente mondene, iar cei doi nu au mai fost văzuți împreună de luni bune.

În ciuda procesului de divorț, sursele People susțin că cei doi au rămas în relații amiabile, iar ruptura s-a produs de comun acord. Cuplul a sărbătorit recent ziua de naștere a fiului lor Hayes, iar Jessica Alba mărturisea pe Instagram că 2025 va fi un an „plin de conexiune, creștere, aventuri, râsete, pace, transformare, renaștere, bucurie și multă dragoste”. (CITEȘTE ȘI: Drama teribilă prin care a trecut Jessica Alba. Actrița a rămas cu traume care au urmărit-o toată viața)

Jessica Alba și Cash Warren s-au cunoscut în 2004

Jessica Alba și Cash Warren s-au cunoscut pentru prima dată în Vancouver, în 2004, pe platourile de filmare ale peliculei „Fantastic Four”. Cei doi s-au căsătorit pe 19 mai 2008 și au împreună trei copii: Honor (16 ani), Haven (13 ani) și Hayes (7 ani).

Într-un interviu acordat publicației People în septembrie 2021, Jessica Alba a vorbit despre cum ea și Warren reușeau să-și prioritizeze relația de cuplu: „La momente diferite, aveam nevoi diferite. În perioada în care am avut copiii, era ca și cum am nevoie de o seară în oraș o dată pe săptămână. Iar el spunea: Am nevoie să fii prezentă în weekend și să nu lucrezi”, a explicat actrița.

În iulie 2021, într-o discuție cu Katherine Schwarzenegger Pratt, Jessica Alba a fost sinceră cu privire la modul în care căsnicia ei s-a transformat de-a lungul anilor: „E roz pentru doi ani și jumătate. Dar după aceea devii coleg de cameră”, a spus actrița râzând. „Pur și simplu treci prin schimbări. Ai responsabilități; e mult de bifat, nu?”.

În ciuda provocărilor, Jessica Alba a descris căsnicia lor ca pe o „călătorie de viață”. Până în momentul de față, niciunul dintre cei doi nu au oferit un comunicat oficial privind divorțul lor.