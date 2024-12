Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus ADIO, după aproape un an de căsnicie: ”Nu vreau s-o fac să sufere”

Un nou divorț în lumea showbiz-ului românesc! Hamude Dawoud este un bărbat singur! Artistul a confirmat zvonurile din ultima vreme și a dezvăluit care este motivul separării de Mădălina.

Hamude Dawoud a trăit o frumoasă o poveste de dragoste alături de Mădălina, însă au decis să meargă pe drumuri separate în viață, asta în ciuda faptului că toate lucrurile păreau roz în căsnicia lor. Artistul susține că decizia de a divorța a fost una de comun acord și iată că zvonurile despărțirii au fost confirmate.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că mariajul lor nu a ținut prea mult timp. Spunem asta pentru că Hamude Dawoud și Mădălina și-au unit destinele în luna martie a acestui an. Cei doi au trăit multe momente de vis împreună în aceste luni, însă separarea ar fi fost inevitabilă. Artistul a făcut anunțul prin intermediul unui videoclip postat pe TikTok, moment în care a ținut să precizeze și că motivul separării a fost faptul că ambii au caractere și dorințe diferite.

„Din păcate, drumul meu și al Mădălinei s-a separat. Noi am divorțat. Bineînțeles am făcut asta de comun acord, ca niște oameni maturi. Am hotărât împreună să facem asta pentru că caracterele noastre erau un pic diferite, probabil și dorințele noastre. Eu trec printr-o perioadă un pic mai mult mai grea. Am ales să facem treaba asta pentru că eu nu vreau să o fac să sufere din cauza mea”, a declarat Hamude Dawoud, pe TikTok.