Divorțul care a devenit viral! Motivul incredibil pentru care o femeie a cerut desfacerea căsniciei. „Cât am trăit cu reclamantul, nu m-a satisfăcut sexual”

Divorțul dintre doi ieșeni a devenit viral pe rețelele de socializare. În spațiul online a apărut declarația femeii depuse la dosar. Se pare că aceasta își dorește desfacerea căsniciei din cauza faptului că soțul ei nu a satisfăcut-o din punct de vedere sexual de-a lungul mariajului.

O copie a unui document care ar fi fost depus la un dosar de divorț aflat pe rolul Judecătoriei Iași circulă în mediul online. Documentul devenit viral are un număr real de dosar și pare că are aplicată ștampila Judecătoriei Iași, însă nu se știe dacă este real. În orice caz a făcut furori în mediul online, iar internauții s-au amuzat copios.

În documentul respectiv, datat 29 decembrie 2020, femeia cere divorțul de soțul ei, punând decizia ei pe seama faptului că întreaga căsnicie a fost nesatisfăcut din punct de vedere sexual. Potrivit declarației acestei, acum a înțeles tainele amorul și nu are de gând să se întoarcă la viața searbădă din cadrul mariajului.

„Până acum am fost o fată cuminte, de frica reclamantului, care m-a ținut sub talpă. De teamă, nu am cunoscut alți bărbați. Cu ajutorul surorii mele, din satul Brăești, județul Iași, am reușit să fug de acasă în Italia, spunându-mi că mă duce la muncă. În Italia am cunoscut adevărata fericire în analele sexului. Cât am trăit cu reclamantul, nu m-a satisfăcut sexual, dar, în Italia, pentru prima dată, m-au învățat cum să s… p… și cum trebuie să o primesc în f… . Am fost o proastă până acum, că nu am știut ce înseamnă dragostea cu diferiți bărbați și mai ales cu mai mulți deodată, în același timp”, ar fi scris ieșeanca.

„Femeile din România au și ele dreptul la fericire”

Mai mult, ieșeanca pare că nu are de gând să se mai întoarcă în țară. Aceasta a fost definitiv cucerită de către intaliei, care au inițiat-o în tainele amorului și care sunt și destul de generoși.

„Femeile din România au și ele dreptul la fericire, unde mai pui că bărbații italieni sunt cu dare de mână! Am ajuns și eu acasă cu mulți bani și nu am timp să merg la judecată. Oricum, bărbatul meu reclamangiu este prostul satului și moare de ciudă că am descoperit adevăratele plăceri ale sexului cu mai mulți bărbați. Italienii sunt mai dotați decât românii în toate și au și bani. Asta mă face să nu-i refuz când mă solicită pentru partidele de amor. Nu vreau să vin la judecată, să mă întâlnesc cu prostul satului! Ciau ragați”, mai este notat în actul respectiv.

