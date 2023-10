Divorțul de Deea l-a marcat teribil, iar Dinu Maxer a luat decizia radicală, deși are iubită. Burlac pe viață?! “Am învățat că…”

La jumătate de an de la divorțul de Deea, Dinu Maxer și-a refăcut viața. Artistul iubește din nou și are o relație cât se poate de frumoasă cu Magdalena Chihaia, de profesie actriță. Deși nu neagă că iubește intens, acesta exclude să se mai căsătorească. Mai mult, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Dinu ne-a spus că nici tată nu se mai vede, din nou.

Iubește, dar nu mai vrea acte și nici copil

CANCAN.RO: Dinu, iubești din nou… Când te recăsătorești?

Dinu Maxer: E o întrebare nepotrivită pentru un bărbat tocmai divorțat. Mai nou, dragostea poate fi și fără căsătorie. Când eram mai tânăr, nu am considerat că e necesară, cu Nicolea, abia după, când mai m-am maturizat. Dar acum nu o văd ca ceva ce trebuie făcut.

CANCAN.RO: Copii nu-ți mai dorești?

Dinu Maxer: Nu. Mama ei a avut-o pe Magda la 40 de ani. Și are o vorbă bună… „Mai discutăm peste trei ani”. Atunci și Magda face 40. Acum nu mă mai văd tată. Dar viitorul e mereu plin de surprize. Am învățat asta în acest an.

În ce afacere va intra

CANCAN.RO: Altfel, ce mai faci?

Dinu Maxer: În câteva săptămâni, lansez Școala de arte. Acum vopsesc gardul. Voi fi în proiect alături de colegul meu din AXXA, Adi. El a avut clădirea, are și multe scule muzicale. Se va preda nu doar muzică. Ci și actorie, și dans. Va fi și Magda implicată, dar ca și colaboratoare.

CANCAN.RO: Ea ce va preda?

Dinu Maxer: Ea e actriță. În cel mai rău caz e coregraf, dar nu dansatoare. Sâmbătă a avut un spectacol pe care chia rea îl produce, „Crimă la cină”, la Teatrul Elisabeta. Magda are activitate destul de marcantă în această zonă a actoriei.

CANCAN.RO: Veți cânta împreună?

Dinu Maxer: O să avem o lansare miercuri, un cover cu povestea noastră de dragoste. Am fost împreună în Ibiza și am făcut un videoclip la o piesă pe care o cântăm împreună. În principiu, pot spune da. În special, ca invitată în spectacolele mele, de ce nu. Ca special quest, vom cânta împreună.

CANCAN.RO: Cu AXXA cum mai merge? E mai bine solo sau cu trupa?

Dinu Maxer: Am terminat o super piesă, la care vrem să-i filmăm și videoclip. În acest moment, pe cont propriu îmi merge mai bine. Trupa are însă nevoie de un hit tare. Lumea consideră că n-a fost suficient să venim iar cu Marea te cheamă, ci cu ceva mai serios.

Ce l-a șocat în relația cu actuala iubită

CANCAN.RO: Ce te-a apropiat de Magda?

Dinu Maxer: Dacă m-a șocat ceva, și relația există la cotele acestea, e că avem foarte multe puncte în comun: ideologie, aspirații, iubire pentru artă. Efectiv, sunt șocat cât de mult suntem pe același calapod. De pildă, am fost recent în Ibiza și i-am propus să fiolmpm un videoclip. A acceptat imediat, desi au fost zile ratate. A trebuit să stăm, să filmăm, în loc să facem plajă. Ne asemănăm în foarte multe. Lucruri. Nu doar că nu fumează, dar nici nu-I place fumul. Ca să nu mă deranjeze mirosul de cdafea, pentru că nu-mi place, ea a trecut să bea ness.

CANCAN.RO: Cam în toate fotografiile la dublu, vă asortați vestimentar…

Dinu Maxer: E decizia Magdei, a fost dorința ei. Ea are un corp de invidiat. Se îmbracă extrem de sexy, ceea ce mie îmi place la nebunie. Ea nu face excese alimentare. Mănâncă puțin și… rar. Mergem la restaurant, ne comandăm o singură porție și o mâncăm amândoi, și abia o terminăm.

CANCAN.RO: Cine gătește?

Dinu Maxer: Gătește și ea, dar nu am stat prea mult acasă. Nu am apucat încă să probeze. Dar s-a declarat că nu e o bucătăreasă prea pricepută. Ne mai trimit însă mâncare mamele noastre.

„ Mă plăcea ca bărbat încă de când am început să cânt”

CANCAN.RO: V-ați mutat împreună?

Dinu Maxer: Nu pot spune asta. Stăm și la mine și la ea. De exemplu, sâmbătă noapte am rămas la ea. Aseară, la mine. Ea are un apartament nou, frumos. Eu îl am pe Andreas, deci nu se pune problema să mă mut eu. Când se va ajunge și la această discuție, probabil va trebui să se mute ea la mine. Din păcate, distanța e mare între apartamentele noastre. Aici e problema.

CANCAN.RO: Crezi că nimic nu e întâmplător?

Dinu Maxer: În general, când proiectezi ceva, se și poate întâmpla. De pildă, eram singurul dintre artiștii din România cu care Magda avea un poster în camera ei. Mă plăcea ca bărbat încă de când am început să cânt. Iar faptul că proiecția asta a ei s-a realizat peste atâția ani, pare incredibil. Atunci când m-am căsătorit, mi-a zis că nu s-a mai uitat la mine deloc, nu o mai interesa când și ce cânt.

Se separă de Deea și-n afaceri

CANCAN.RO: Cu Deea în ce relație mai ești?

Dinu Maxer: Vorbim tot timpul. Ieri, fetița a venit la mine, a dormit la noi. Dar strict și la obiect. Nici măcar despre afaceri nu mai vorbim.

CANCAN.RO: Mai lucrați împreună la compania de cosmetice?

Dinu Maxer: Eu mai lucrez acolo, dar cumva pe cont propriu. Sunt în continuare sub ramura ei, dar discuțiile le port acum cu șefa ei. Ea m-a băgat acolo, nu-I contest rolul avut. Dar se poate să rămânem în continuare amândoi, fără să mai avem discuții dese și directe. Împreună nu am mai cântat. Ar fi penibil. Aveam piesele noastre despre familie… Eu le mai cânt.

