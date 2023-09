Cum s-au cunoscut Dinu Maxer și noua iubită, Magdalena. „Am rămas până la 4 dimineața în apartamentul ei”

După ce fosta lui soție și-a găsit fericirea în brațele lui Robert Drilea, se pare că soarele a răsărit și pe strada lui Dinu Maxer. Artistul pare să fie într-o relație stabilă alături de Magdalena Chihaia, femeia care a respectat standardele impuse de el, dar și cea care a reușit să îi distragă gândurile de la problemele din trecut. Cum s-au cunoscut, de fapt, fostul soț al Deei Maxe cu noua iubită.

Se spune că nimic în viață nu este întâmplător, iar Dinu Maxer a avut de trecut prin ”foc” până să-și găsească jumătatea. Așteptarea a fost cu folos, iar acum traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. Dacă pe plan profesional cariera este în plină ascenisune, acum și din punct de vedere sufletește lucrurile par să se fi intrat pe o linie dreaptă.

Cum s-au cunoscut, de fapt, Dinu Maxer și Magadalena Chihaia

Recent, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au fost invitați în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde au vorbit pentru prima dată deschis și sincer despre începutul relației lor. Ca majoritatea relațiilor, cei doi au început să interacționeze ca amici, mai ales că aveau un prieten în comun. Totul a venit natural și firesc, amândoi fiind dispuși să se cunoască mai bine și să facă ”pași” către un viitor împreună.

“A început printr-o prietenie și ne-am cunoscut la un eveniment unde Dinu a venit împreună cu bunul nostru prieten comun, Florin Burescu, am făcut cunoștință. Eu nu știam că Florin vine cu Dinu, eu am fost fan Axxa toată adolescența. Eu nu am știu că el a văzut personajul meu de la iUmor”, a mărturisit în direct iubita lui Dinu Maxer, Magdalena Chihaia,

În completarea iubitei sale, Dinu Maxer recunoaște că Magdalena a avut grijă de el într-un mod subtil și unic. Nu a pus niciun fel de presiune și chiar a reușit să de apropie de el într-un timp destul de scurt. Actuala iubită a artistului nu este străină de ceea ce înseamnă un divorț, mai ales că și ea a trecut printr-o astfel de experiență în urmă cu 7 ani.

“Mi-a plăcut atât de mult încât până la 4 dimineața am vorbit în apartamentul ei nou și nu foarte mobilat, cu ea și Florin. După ceea s-au întâmplat câteva lucruri și trebuie să recunosc că eu am intrat pe nepregătite într-o altă relație, flacăra dintre noi s-a dat la minim… După ce am ieșit eu din relația respectivă, Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil, m-a luat și m-a invitat în lumea salsa, o lume nouă pentru mine care m-a fascinat! Eu eram a doua oară lovit și nu am mai fost deschis unei relații și am intrat cu ochii închiși. Mi-a plăcut atmosfera, era ușor un Dirty dancing 2. A fost un șoc pentru mine să cunosc o femeie care este oglinda mea ca și caracter. Nu numai că nu fumează nici nu suportă, este totul un consens care m-a speriat”, și-a completat Dinu Maxer iubita.

Știind ce înseamnă trauma provocată de un divorț, Magdalena a mărturisit că a avut cea mai mare răbdare din lume cu Dinu Maxer. L-a lăsat să-și vindece rănile, i-a fost prietenă și l-a ajutat din punct de vedere spiritual.

“Mie mi-a plăcut de Dinu de la început de când ne-am cunoscut efectiv față în față, în schimb venind după un divorț eu știam că nu se poate deschide așa repede. L-am lăsat să își vindece rănile, am preferat să fiu prietenă lui și să-l ajut sufletește spiritual. Și eu am divorțat acum 7 ani, știu ce înseamnă”, a mărturisit iubita lui Dinu Maxer la Exclusiv VIP.