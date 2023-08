Dinu Maxer și-a tras iubită nouă și a răsfățat-o în LOFT. Acum nu mai poate nega că este îndrăgostit lulea: “Am încercat să ne ascundem, dar…”

Dinu se jură că nu „fură”, dar l-am prins cu o bruneta pe scenă la LOFT, unde chiar i-a „șterpelit” niște îmbrățișări pătimașe partenerei, în văzul tuturor! Veți înțelege imediat de ce am început atât de poetic materialul curent, fiindcă Dinu Maxer a declarat, în repetate rânduri, că nu îl leagă nimic mai mult de Magdalena Chihaia, decât o prietenie strânsă. Astăzi, CANCAN.RO vă aduce în atenție imagini exclusive, ce vor demonstra contariul spuselor cântărețului!

Punctual, vă vom ilustra o realitate necosmetizată și neaugmentată. Doar ce s-a întâmplat la fața locului povestim, pe pași, de dans. Nu de alta, dar „confidenta” lui Dinu Maxer este dansatoare și coregrafă, Magdalena având experiență vastă în acest domeniu la cei 37 de ani. Așa să-l fi cucerit pe cântăreț după divorț? Rămâne să vedem și să extragem concluziile la final!

Magdalena Chihaia, prezentată de Dinu Maxer, în pași de dans, pe scena de la LOFT

Marea l-a chemat la ea pe Dinu Maxer, în primul weekend din luna august. Pe bună dreptate, ce loc mai bun ar putea există să te îndrăgostești, dacă nu litoralul. Zis și făcut, până la urmă artistul este un bărbat singur, fără obligații față de vreo femeie. Căsnicia cu Deea s-a deteriorat, prin urmare Dinu a decis că ar fi momentul să iubească din nou.

Tot caută o parteneră eligibilă după divorț și iată că pare să-i fi surâs norocul. Magdalena Chihaia s-a dat, o bună perioadă, prietenă cu Dinu, sau cel puțin asta a susținut în presă. Cântărețul i-a ținut isonul, dar ipostazele în care CANCAN.RO i-a surprins nu sunt în concordanță cu spusele celor doi. Dansurile pasionale de pe scena clubului LOFT Mamaia nu ar trăda amiciție, ci o idilă ținută secretă.

Dinu Maxer a confirmat idila, în exclusivitate pentru CANCAN.RO : „Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”

Acest aspect a fost potențat și de Dinu Maxer, pe care l-am contactat în urmă cu puțin timp. Artistul ne-a declarat următoarele, în exclusivitate: „Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”

Ar fi fost destul de greu de negat această apropiere, mai ales că după LOFT, partenerii au decis că este cazul să intre în prelungiri. Așa că au mers la after party, chiar la Asylum, în incinta în care își încununaseră anterior relația. Cei doi s-au comportat exact ca un cuplu la masă, unde au dansat și au socializat cu o familiaritate ieșită din comun, semn că partenerii se simt, deja, confortabil unul în proximitatea celuilalt!

