Deea Maxer vrea să facă un copil cu noul iubit, iar cum a venit replica lui Dinu! Fostul soț nu se lasă: „Sunt ce avem noi”

Recent, Deea Maxer a fost mai sinceră ca niciodată și a mărturisit că își dorește un copil cu actualul iubit, vorbe ce nu aveau cum să-i scape fostului soț. Cum a reacționat, de fapt, Dinu Maxer când a aflat ce planuri de viitor are mama copiilor săi.

După ce Dinu și Deea Maxer au decis să divorțeze, cei doi au încercat să-și refacă viețile, însă, se pare că Deea a fost cea care a prins ”lozul” câștigător. Spunem asta deoarece și fostul ei soț a crezut că și-a găsit liniștea în brațele unei frumoase brunete, însă focul iubirii s-a stins rapid (Vezi AICI detalii). Astfel, după separarea de Dinu, Deea și-a găsit fericirea alături de Robert Drîlea, bărbatul alături de care își dorește un viitor și, de ce nu, încă un copil.

Dinu Maxer, reacție neașteptată după ce Deea Maxer a spus că vrea un copil cu noul iubit

Se pare că iubitul Deei s-a integrat destul de repede în familia artistei. Potrivit spuselor ei, Robert se înțelege de minune cu micuții Andreas și Maysa, însă nu este de mirare având în vedere că noul partener al brunetei este un familist convins.

”Robert își dorește copii, vrea să fie tată. Ca orice cuplu am discutat toate aspectele legate de viitor, de viață și avem planuri frumoase, iar cu sănătate și înțelepciune, sper să le ducem la capăt, să le împlinim”, a spus Deea Maxer.

Așa cum, cel mai probabil, era de așteptat, Dinu Maxer a avut și el ceva de spus. Artistul a fost destul de rezervat în declarații și a mărturisit că singurul subiect pe care îl mai au în comun este legat de cei doi copii ai lor, dar și faptul că fiecare este liber să facă ce vrea cu viața lui.

„Fiecare are viața lui, vorbim doar despre copii. Nu am nimic de declarat, dar eu și cu Deea vorbim doar despre copiii noștri. Copiii sunt ceea ce avem noi în comun.”, a mărturisit Dinu Maxer pentru playtech.ro.

Deea Maxer: ”Și-a câștigat dreptul de a fi aproape de copiii mei”

Deși înflorește pe zi ce trece la brațul iubitului ei, Deea Maxer nu poate trece cu vederea răutățile internauților din mediul online, mare parte din ele fiind la adresa bărbatului din viața ei, dar și la adresa copiilor săi.

În cadrul unui interviu, fosta soție a lui Dinu Maxer a mărturisit că l-a cunoscut pe Robert într-un moment dificil din viața ei. Cât despre apropierea prea rapidă dintre el și cei mici, Deea susține că actualul partener și-a câștigat dreptul de a fi aproape de copiii ei.

„L-am cunoscut pe Robert, probabil, în al doilea cel mai dificil moment al vieții mele. Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte într-o relație care nu o să funcționeze. Oamenii îmi scriu în mesaj lucrul ăsta și mă afectează, pentru că le-am permis oamenilor să își dea cu părerea mai mult decât ar trebui. Consider că fiecare dintre noi simte omul și ia hotărârile despre cum consideră, spre binele, bineînțeles, și al copiilor săi, ceea ce și eu am făcut. Când l-am cunoscut pe Robert, am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei”, a spus Deea Maxer, în cadrul emisiunii Teo Show.