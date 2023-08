Cum a combinat-o Dinu Maxer pe fata unei mari actrițe pentru a ajunge la mama tinerei: „Făcusem o pasiune pentru ea!”

Dinu Maxer a recunoscut în exclusivitate pentru CANCAN.RO că a fost amorezat de o cunoscută actriță autohtonă, cu 27 de ani mai în vârstă decât el. Doar pentru a o întâlni și a-i mărturisi ce simte, artistul a acceptat să se întâlnească, într-o primă fază, cu fiica acesteia, colegă de clasă și născută în același an și-n aceeași zi cu el.

Dinu Maxer, 48 de ani, a fost amorezat de Cezara Dafinescu, în prezent, în vârstă de 75 de ani, una dintre cele mai frumoase actrițe autohtone.

Nu, nu este o glumă, a mărturisit-o însuși artistul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Mai mult, pentru a-și îndeplini marea dorință, de a o întâlni, acesta a făcut un gest extrem.

„În tinerețe, mi-a plăcut Cezara Dafinescu, făcusem o pasiune pentru ea. Fata ei era în aceeași clasă cu mine, născută în același an și aceeași zi. Am fost amorezat de ea. Mă uitam la televizor și mi se părea foarte frumoasă. Ea știe, că i-am declarat asta. Se considera mama mea din show bizz, dat fiind faptul că fiica sa era născută în aceeași zi și an cu mine. Am acceptat să mă întâlnesc cu fiica ei în speranța că o voi vedea pe ea. Și așa a și fost. Fata m-a invitat la o petrecere, iar Cezara a venit cu noi cu mașina”, a declarat Dinu Maxer în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Mihaela Rădulescu, singura vedetă care-i place

În prezent însă, Dinu nu mai este atras de niciuna dintre vedetele autohtone. Singura pe care o place este Mihaela Rădulescu.

„Acum am profil psihoogic de vedetă și nu mai sunt fanul nimănui. Am văzut multe vedete care în poze arată foarte bine, dar când le-am cunoscut, mi-am schimbat părerea. Nu-i vreuna anume care să mă dea pe spate. O admir însă pe Mihaela Rădulescu, e singura vedetă care s-a menținut și arată beton la vârsta ei”, a completat acesta.

„Mă simt ca la 35 de ani”

La 48 de ani, artistul a devenit extrem de pretențios în alegerea partenerei, după divorțul de Deea, mama copiior săi.

„Sunt foarte pretențios, am anumite standarde. Și eu mă respect, chiar dacă am o anumită vârstă. Sincer, mi se dau doar 35 de ani. Chiar mă simt ca la această vârstă.

Evident, țin mult la aspectul fizic. Nu o să accept o femeie care să ia în greutate, o femeie care să fumeze lângă mine pe o perioadă lungă, o femeie care nu are un job. Nu sunt genul care să întrețin femeile. Mie îmi plac femeile de casă. Să știe să gătească, eu nu gătesc. E o altă calitate pe care ar trebui să o împlinească. Dacă mă uit în urmă, prietenele, respectiv soția mea au fost brunete, cu ochi căprui și corp de barbie”, ne-a mai spus Dinu Maxer.

Trage de fiare și pe litoral

Altfel, Dinu Maxer va petrece cam toată vara pe litoral, el având contract cu un renumit hotel din Mamaia, pe terasa căruia cântă. Cum artistul este dependent de mișcare, acesta a devenit imaginea sălii de fitness de la hotelul deținut de Gică Hagi.

„Totul e barter, mă duc acolo la sală, îmi face plăcere. Eu așa mă simt bine, făcând mișcare. E singurul loc unde pot face asta”, nu ne-a ascuns acesta.

Ce spune despre Deea Maxer și Nicoleta Luciu

Altfel, artistul se abține să-și mai dea cu părerea despre viața fostei sale soții, Deea. În ceea ce o privește pe prima sa iubită celebră, Nicoleta Luciu, Dinu ne-a spus că nu a mai vorbit cu ea de când s-au despărțit:

„Eu și Deea avem deja vieți separate, nu mai are niciun sens să comentez ceea ce face. Cu Nicoleta nu am mai vorbit de mulți ani, de când ne-am despărțit. Nu am mai văzut-o, nu mai știu cum arată”.

