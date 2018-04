DJ Avicii, imagini de pe patul de spital. Artistul a incercat pana in ultima clipa sa isi salveze viata VIDEO

Artistul suedez, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri la varsta de 28 de ani.

DJ Avicii, imagini de pe patul de spital. In urma cu cativa ani, Tim a fost diagnosticat cu o boala grava. Tim Bergling s-a stins din viata la 28 de ani! Moartea lui s-a produs in circumstante necunoscute, in Muscat, Oman.

Reprezentantii solistului au anuntat decesul acestuia. „Anunţăm cu profundă tristeţe pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. El a fost găsit mort în Muscat, Oman, în după-amiaza zilei de vineri, 20 aprilie.

Familia este devastată şi cerem tuturor să arate respect în aceste momente dificile. Nu vor mai fi făcute alte comentarii”, a fost anuntul desprea moartea solistului.