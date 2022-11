DJ Harra, în lacrimi! Dana Neacșu cere de urgență ajutorul fanilor: „Am nevoie de oameni”

Dana Neacșu, cunoscută de majoritatea fanilor sub numele de DJ Harra, a atras atenția tuturor în această după-amiază în momentul în care a postat un mesaj pe contul său de Instagram. Bruneta apelează la ajutorul urmăritorilor săi pentru a putea rezolva o problemă foarte gravă ce nu suportă amânare.

De multe ori vedetele au tendința de a apela la ajutorul fanilor lor pentru a putea rezolva probleme foarte grave. Acesta este și cazul DJ-iței care a postat un videoclip pe Instagram în care a început să plângă și să le mărturisească tuturor cu ce problemă majoră se confruntă.

DJ Harra, în lacrimi pe Instagram

Fosta concurentă de la „Splash! Vedete la apă” a apelat astăzi la ajutorul urgent al urmăritorilor săi, deoarece se află într-o situație de-a dreptul dureroasă. DJ Harra a mărturisit cu lacrimi în ochi faptul că mama sa se află în acest moment internată în spital și are nevoie de câteva pungi de sânge pentru transfuzii.

Bruneta de 39 de ani este dispusă chiar să îi și plătească pe cei care vor dori să o ajute să își salveze mama și să treacă de acest moment dea dreptul critic. La finalul videoclipului aceasta mărturisește că va furniza toate informațiile de care fanii săi vor avea nevoie pentru a putea merge să doneze sânge.

„Nu credeam că o să mă aflu vreodată în situați asta dar realmente am nevoie de ajutorul vostru. Am nevoie de oameni care să meargă să doneze pentru mama mea sânge. Are nevoie urgent de două pungi și ea chiar dacă a donat dintotdeauna nu poate beneficia de același lucru.

Voi dona și eu, dar nu e suficient, din păcate, așa că indiferent de localitatea din care sunteți sau de grupa sanguină pe care o aveți chiar vă rog din inimă să mergeți să donați. O să vă dau eu în privat celor care vreți să mă ajutați numele, secția și orașul unde este internată”, a transmis DJ Harra pe contul său de Instagram.