Lista vedetelor „lovite” de COVID-19 se mărește pe zi ce trece! Dacă am vorbit, nu demult, despre Viorica de la Clejani, Elena Merișoreanu, Alina Eremia, Alina Pușcău și multe alte persoane cunoscute, alături de ele o putem trece și pe DJ Wanda. CANCAN.RO a stat de vorbă cu celebra DJ-iță și a intrat în posesia unor declarații cutremurătoare. A fost infectată cu SARS-CoV-2 timp de o lună, iar simptomele au speriat-o de moarte.

DJ Wanda e genul de persoană care nu se sperie prea ușor atunci când dă piept cu greutățile vieții! Cu toate acestea, a existat ceva ce a reușit să „bage frica” în ea! Virusul SARS-CoV-2 nu a ocolit-o, iar perioada de izolare a scos-o din circuit mai bine de o lună. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, DJ Wanda a rememorat momentele cumplite prin care a trecut.

„Dacă nu eram vaccinată, nu știu cum mi-ar fi fost”

CANCAN.RO: Când te-ai infectat și cum te-ai simțit?

DJ Wanda: Pe 19 iulie m-am infectat cu SARS-CoV-2, chiar dacă aveam ambele doze de vaccin făcute. La modul cel mai realist, dacă nu eram vaccinată, nu știu cum mi-ar fi fost, dar, cu siguranță, mi-ar fi fost mult mai greu.

Am avut simptome aproape o lună. Abia în a treia săptămână pot spune că am început să mă simt mai bine. Primele două săptămâni au fost groaznice. Nu a fost cazul să stau cu masca de oxigen, am luat doar tratament pe bază de antibiotice.

CANCAN.RO: În ce sens? Ai stat acasă sau ai mers la spital?

DJ Wanda: Nu am mers la spital, asta a fost partea cea mai bună! Dar eu având o boală autoimună, m-au monitorizat destul de atent. Am luat medicație pentru asta, dar a fost foarte greu.

CANCAN.RO: Ce simptome ai avut?

DJ Wanda: Am avut febră, dureri în piept, amețeli, slăbiciune, dureri musculare și dureri de cap.

„Abia după o lună și jumătate m-am recuperat complet”

CANCAN.RO: Ai făcut atacuri de panică? Te-a afectat din punct de vedere psihic?

DJ Wanda: Nu, pentru că m-am gândit la modul cel mai sincer că trebuie să-mi păstrez calmul, în caz contrar o să fie tot mai rău. Nu am făcut atacuri de panică! M-am monitorizat în fiecare zi, iar după 14 zile m-am testat să văd dacă m-am negativat și am ieșit în continuare pozitivă. Am mai stat încă o săptămână și abia a treia săptămână a ieșit testul negativ, dar degeaba, pentru că eu aveam simptome în continuare.

După o lună am avut în continuare amețeli. Îmi era foarte greu, pentru că amețeam incredibil de tare. Cred că pot spune că abia după o lună și jumătate am fost recuperată complet.

Deci, cine spune că este o gripă nu are idee ce înseamnă! Eu m-am simțit ca un mort viu, în toată perioada aceea. Tocmai de aceea mi-am făcut vaccinul antigripal și urmează să-mi fac și a treia doză de vaccin anti-COVID. Prefer să mor de la vaccin, decât din cauza virusului.

CANCAN.RO: Karl a fost și el infectat?

DJ Wanda: Nu, el nu a avut nimic! A stat cu mine non-stop, dar nu a avut nimic. Niciunul dintre oamenii care au luat contact cu mine nu au fost infectați.

Sursă foto: Instagram.com