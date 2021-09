După ce s-a mutat la Londra, DJ Wanda a reușit să dea lovitura cu marea ei pasiune, tatuajele. Vedeta și-a deschis propriul salon, iar artiștii internaționali îi calcă frecvent pragul. Nici pe plan personal nu se poate plânge! DJ Wanda și soțul ei, Karl, au aniversat, recent, doi ani de căsătorie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Wanda a dezvăluit cum s-a desfășurat viața ei în ultima vreme și cum a reușit să-și împlinească marele vis.

DJ Wanda și Karl s-au cunoscut în urmă cu trei ani, prin intermediul unui prieten comun. Karl este australian, însă locuiește la Londra de 17 ani, oraș unde a dezvoltat cu succes afaceri în domeniul imobiliar. Vedeta și afaceristul și-au jurat credință în urmă cu doi ani și, de atunci, relația lor s-a schimbat radical. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, DJ Wanda ne-a povestit cum au fost anii aceștia alături de Karl, dar și cum au reușit să pună bazele unei afaceri de succes. CANCAN.RO: Wanda, ați aniversat doi ani de căsnicie!

DJ WANDA: Am făcut doi ani de căsătorie și trei ani de relație! Karl mă susține foarte mult și împreună am reușit să punem bazele acestui proiect. Eu m-am ocupat de partea creativă, iar el s-a ocupat de tot ce înseamnă construcția salonului.

CANCAN.RO: S-a schimbat ceva între voi după ce v-ați căsătorit?

DJ WANDA: Nu cred că m-aș fi văzut niciodată căsătorită pentru că eu întotdeauna am fost un spirit rebel și am cam rămas și în continuare… Doar că, acum, suntem într-o echipă, iar înainte nu aveam echipă. Acum pot spune că am familie! Căsătoria a schimbat statutul meu de persoană libertină, dar acum este clar că am nucleul meu și facem totul împreună.

DJ Wanda: „Pandemia nu ne-a afectat relația!”

CANCAN.RO: Pandemia v-a afectat în vreun fel relația?

DJ WANDA: În pandemie, culmea, noi ne-am atașat mult mai mult unul de celălalt. Nu ne-am mai invadat spațiul, dar și pentru că, probabil, avem norocul să trăim într-o casă mare, care ne dă posibilitatea să avem spațiul nostru. Am dus-o foarte bine în pandemie din punct de vedere relațional.

CANCAN.RO: Dar financiar ați întâmpinat probleme?

DJ WANDA: Nu, pentru că job-ul meu întotdeauna a fost detașat de orice, adică eu lucrez de la un computer. Am o agenție de artiști alternativi, Karl a lucrat și el.

CANCAN.RO: Și cu atât de multă activitate, timp pentru voi și pentru un copil, mai aveți?

DJ WANDA: Eu nu mi-am programat nici să mă căsătoresc și m-am căsătorit! Deci, nu spunem „Nu” unui copil, dar nu spunem nici „Da”, în sensul în care nu proiectăm. Eu cred că presiunea nu ajută la nimic.

DJ Wanda și-a deschis propriul salon de tatuaje

CANCAN.RO: Am văzut că ți-ai deschis un salon de tatuaje, în Londra.

DJ WANDA: „Ai grijă ce visezi pentru că s-ar putea să ți se întâmple!” , așa a fost în cazul meu. De câte ori mi-am dorit ceva, am lucrat foarte mult și am obținut.

Mi-am dorit dintotdeauna să am Wanda Tattoo Studio în Londra și am reușit. Shop-ul este făcut de Jimmie Martin, cei care au făcut casa lui Boy George, a Madonnei, a lui Kelly Osbourne sau The Prodigy.

Salonul meu de tatuaj e unic în întreaga lume! Toate piesele din salonul meu sunt făcute special pentru mine și, mai mult decât atât, nu am tattoo artiști rezidenți, eu am doar tattoo artiști care vin din toată lumea pentru o anumită perioadă de timp.

Și, practic, în fiecare lună am în jur de 30 de tattoo artiști, printre care și Tatu Panda, la care au apelat celebrități precum: Lil Pump, Demi Lovato, Puff Daddy, Jake Paul, Maluma” , ne-a mai dezvăluit vedeta.

