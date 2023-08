DNA a descins la sediul ISU Dâmbovița. Ce caută, de fapt, procurorii după tragica explozie

În urma tragediei de la Crevedia, acolo unde au avut loc două explozii puternice, care s-au soldat cu 58 de victime, DNA a descins la ISU Dâmbovița, în cursul dimineții de miercuri, 30 august.

Se fac percheziții pe fondul tragediei de la Crevedia. Echipele de anchetatori depun eforturi pentru a identifica funcționarii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care aveau atribuții de control în zona respectivă.

De asemenea, Direcția Națională Anticorupție (DNA) va demara o investigație cu privire la potențiale abuzuri comise de către Prefectura Dâmbovița și Primăria Crevedia.

CITEȘTE ȘI: Familia celor doi morți în tragedia de la Crevedia, amendată și bruscată! „Vor să ascundă ceva?!”

Procurorii au descins miercuri dimineața la sediul ISU Dâmbovița

Astăzi, procurorii militari au ridicat documente dintr-un dosar deschis înainte de exploziile de la Crevedia, privind controalele făcute la stația GPL.

„Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea staţiei GPL din localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii”, a anunţat, luni, DNA.

Se pare că autoritățile nu au monitorizat sau întrerupt efectiv activitatea punctului de lucru, chiar și după retragerea autorizației de securitate la incendii, care a avut loc acum trei ani.

Mai mult decât atât, ancheta penală va implica și pompierii și salvatorii care au intervenit la Crevedia. Procurorii de la Parchetul Curții Militare de Apel București vor investiga dacă au fost încălcate sau nu normele de protecție a muncii. Investigația nu va viza deciziile operaționale luate în timpul intervenției de sâmbătă noaptea, notează Pro TV.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală. Alte informaţii referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit.e, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Având în vedere interesul major al opiniei publice, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, a precizat atunci DNA, potrivit News.ro.

VEZI ȘI: Primarul din Crevedia, prins cu minciuna în scandalul exploziei. A închis telefonul atunci când a realizat că a fost descoperit