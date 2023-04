Doamna Elena din Iași, fostă menajeră în Italia, a trăit o dramă: „Număram zilele și-mi ziceam a mai trecut una”

Tot mai mulți români pleacă din România pentru a munci în străinătate. Bărbații și femeile, care provin din mediul rural, știu că viața la sate le oferă prea puține soluții de a câștiga bani, drept pentru care, cea mai bună variantă este să plece la muncă peste hotare.

Italia este una dintre țările în care femeile românce găsesc multe locuri de muncă. De regulă, se angajează ca îngrijitoare de bătrâni sau în serviciile de menaj. Cu toate acestea, munca pe teritoriul italienilor nu aduce doar avantaje, întrucât multe dintre românce se confruntă cu condiții de lucru extrem de grele, cum ar fi ore întregi de muncă sau cazare precară.

Elena Murariu a plecat la muncă în Italia pentru a-și plăti datoriile

În unele cazuri, angajatorii din Italia profită de vulnerabilitatea femeilor angajate, dar și de lipsa lor de informare, așa că le supun unor abuzuri de nedescris, precum: munca la negru, neplata salariilor, ore suplimentare, ba chiar și violență fizică și psihologică. Într-una dintre aceste situații o regăsim și pe Elena Murariu, o doamnă care provine din comuna Erbiceni, județul Iași.

Femeia a muncit timp de 15 ani în Italia, ca îngrijitoare de bătrâni. Ulterior, s-a întors în țară și a povestit în cadrul unui interviu că este total dezamăgită de cele întâmplate acolo, ba chiar a ținut să precizeze că nu s-ar mai întoarce niciodată la muncă, în Italia. Elena a plecat pentru a reuși să strângă bani ca să își plătească datoriile pe care la avea după ce și-a construit casa.

„Am împrumutat bani ca să facem casa și a trebuit să merg ca să plătesc datoriile. După aia am tras lumina, după aia am început cu pusul geamurilor, al ușilor, și tot așa…Nu știam să vorbesc (limba italiană -n.r.), nu știam nimic… dar am plecat, n-am avut ce să fac. De nevoie. Nevoia te face să pleci”, a declarat Elena Murariu, într-un reportaj realizat de Euronews.

„Nu mă mai duc pentru că nu mai fac față”

Cel mai mare salariu pe care l-a avut în Peninsulă a fost de 900 de euro, dar asta în ultimii ani, când deja luase decizia să se întoarcă acasă pentru a fi alături de fiul ei, care urma să susțină examenul de bacalaureat. Apoi, doamna Elena nu s-a mai întors în Italia, pentru că era tot timpul presată și stresată, mai ales că o mare parte din timp a lucrat la negru.