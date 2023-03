DOC, radical după ce s-a întors de la Survivor România! A spus-o în direct: „Nu regret absolut nimic”

În urmă cu trei luni, DOC pleca încrezător în Republica Dominicană. Artistul a intrat în competiția Survivor România dorindu-și să își depășească limitele și fiind convins că are tot ce este necesar pentru a câștiga. Planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele din show, deoarece a fost eliminat. Deși parcursul său în cadrul concursului a fost unul destul de controversat, DOC nu regretă nimic.

După două luni și jumătate în care a stat în Republica Dominicană, DOC s-a întors acasă. Artistul ajunsese la limita puterilor și s-a bucurat de faptul că publicul l-a votat pentru a pleca. Deși era sigur că va pune mâna pe marele premiu, DOC a realizat că nu are ce îi trebuie pentru a ajunge acolo unde și-a propus. Dorul de casă a fost mare, lipsurile din Dominicană pe măsură, așa că a acceptat bucuros decizia publicului.

„Am rezoluții cu care m-am întors. Eu sunt un tip foarte competitiv. Recunosc că nu m-am uitat la ce s-a întâmplat cu mine, nu am avut nici timp și nici dorință. Fiind foarte competitiv, am învățat că e ok să mai și pierd. (…) Nu-mi pare rău că am plecat.

Eu m-am dus acolo convins că aș putea câștiga, dar pe parcurs am înțeles că nu am ce trebuie. Nu am controlul emoțiilor, trebuie să fii foarte mercenar, foarte soldat, să câștigi chestia asta. (…) Dumnezeu m-a adus acasă, când trebuia să vin acasă”, a declarat DOC, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

„Nu regret absolut nimic”

Parcursul lui DOC în competiția Survivor România a fost unul destul de controversat. Concurentul a fost protagonistul a numeroase conflicte și de multe ori și-a atras critici. Însă, chiar dacă a fost judecat și etichetat, DOC a mărturisit că nu regretă absolut nimic din tot ce s-a întâmplat.

Mai mult, artistul este sigur că dacă ar lua totul de la capăt ar face exact același lucru și ar ajunge exact în același punct. DOC a mai spus că pe parcursul show-ului a fost natural, și-a jucat cartea așa cum a știut și a încercat să își facă șederea cât mai ușoară.

„Nu regret absolut nimic. Și sunt convins că dacă aș mai face o dată, tot așa mi-ar ieși. Pentru că eu ăsta sunt. Vă jur, eu nu v-am livrat nimic. Poate a fost un rol, dar a fost un rol jucat în condițiile date, cu scenariul ăla nescris. (…) Ce s-a întâmplat acolo, a fost pe bune. Se cheamă reality show. Eu jucam un rol care să-mi placă mie, nu ăla care să placă publicului. Vreau să înțelegi că sunt super ok cu tot ce mi-au spus”, a mai spus DOC.

