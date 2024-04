Documentele bombă o pulverizează pe Loredana Chivu! Scandalul ”penthouse-ul de 500.000 € ajunge la licitație” ia amploare

Loredana Chivu a pierdut un ultim proces pe care l-a avut cu Dani Leș, dar are dreptul la apel. Deocamdată, decizia sună că ea trebuie să-i dea afaceristului 500.000 de lei. Iar de aici s-a ajuns la posibilitatea ca penthouse-ul ei să-i fie scos la licitație. Procedurile ar fi început, însă este cale lungă de urmat până la o sentință finală. Fosta asistentă a lui Capatos a fost virulentă în declarații la adresa fostului iubit care o ”presează” cu numeroase sechestre pe bunuri și a atins și subiectul sensibil: a fost angajata lui Dani Leș sau nu? Ea a declarat că nu a avut nicio treabă cu vreo firmă a lui, dar CANCAN.RO a intrat în posesia unor documente bombă, care spun fix opusul! Avem detaliile, în exclusivitate.

Loredana Chivu și-a vărsat nervii mai mult decât altădată pe fostul iubit, contactată de CANCAN.RO. Asta după ce site-ul nostru dezvăluia că fosta asistentă TV tocmai pierduse un proces, în urma căruia este obligată să-i plătească lui Dani Leș suma de 500.000 de lei. Iar penthouse-ul ei ar putea ajunge să fie scos la licitație, pentru acoperirea datoriei (Vezi AICI detaliile), dacă aceasta nu va fi achitată într-un anumit termen.

Loredana Chivu spune că nu a lucrat la Dani Leș, dar a dus la bancă adeverință pentru credit, de la firma lui

Debitul verbal al Loredanei a fost la cote maxime. Ce a spus despre penthouse? „Eu mi-am plătit singură avansul la casă, eu am umblat să-mi fac singură toate actele necesare. Este creditul meu la casă, iar el își dorește casa asta mult, casă în care nu a călcat niciodată. Casa este făcută cu credit ipotecar luat pe numele meu, eu singură mi-am plătit avansul, el nu are nicio legătură. Este fix creația mea acest apartament, eu l-am gândit, eu m-am ocupat, eu am plătit pentru el.

Eu aș fi demonstrat asta și în instanță, numai că nimeni nu a vrut să asculte ce am de spus eu, ce au de spus avocații mei. Nu s-au administrat probe nici de o parte, nici de cealaltă și s-a dat o sentință pe mită primită de doamna judecătoare. Îmi asum ce spun și mi-aș dori să se facă o anchetă la doamna judecătoare care s-a ocupat de acest caz. Cum s-a putut termina cazul în două înfățișări, fără niciun probatoriu”, a susținut Loredana Chivu.

A vorbit și despre implicarea ei într-una dintre firmele lui Dani Leș și a susținut că nu știa că figurează pe un post de conducere și nici nu a trecut vreodată pe acolo.

„Cum poate accepta instanța că eu am fost administrator la o firmă la care eu nu am fost niciodată. Eu nu am avut putere de semnătură, eu nu am avut niciun fel de acces, nimic, în firma aceea. Nu știam că sunt trecută pe hârtiile alea ca administrator și nu am semnat niciodată așa ceva. Nu știu unde este firma respectivă, eu nu am fost niciodată fizic acolo. Nu ai cum să fii administrator la o firmă de care nici nu știi și nu o cunoști”, a tunat Loredana (Vezi AICI toate declarațiile).

Numai că pe celebra adresă [email protected] au venit documentele care arată că fosta asistentă a lui Capatos ocupa funcția de manager marketing, era plătită lunar cu un salariu, spunem noi, destul de mare, și că de la acea firmă a lui Dani Leș a luat adeverința pentru a i se acorda creditul imobiliar. Iar contractul de muncă este pe perioadă nedeterminată, începând cu 20 octombrie 2020.

Final de idilă cu scandal în Columbia, urmat de sechestre și multe plângeri

Loredana Chivu și Dani Leș au avut o relație de trei ani și ceva, ruptă în Columbia, unde cei doi au plecat pentru ca diva să-și facă o remodelare a feselor. Atunci a ieșit mega-scandal, dar cei doi au încercat o împăcare, preț de câteva luni. Eșuată, însă, chiar dacă în acea perioadă Loredana primise inelul de logodnă. În primăvară, diva avea să facă plângere la Poliție împotriva lui Dani. Ce a urmat este cunoscut.

Loredana Chivu s-a trezit cu nu mai puțin de patru sechestre asiguratorii pe bunurile mobile și imobile din penthouse-ul ei de 500.000 de euro (Vezi AICI intrarea cu bormașina) și unul la locuința mamei sale din Lungulețu, județul Dâmbovița (Vezi AICI detaliile).

Fosta asistentă nu a stat cu mâinile în sân și a replicat printr-o serie de plângeri la Poliție și la ANAF, la adresa lui Dani Leș.

