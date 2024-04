Loredana Chivu trece de câteva luni printr-un calvar, după ce fostul ei iubit, Dani Leș, i-a pus gând rău și i-a deschis numeroase procese! Fosta asistentă a lui Dan Capatos s-a trezit, în mai multe rânduri, cu executorii judecătorești pe cap. Și după ce i-a fost ”curățată” locuința, acum, chiar penthouse-ul vedetei ar putea fi scos la licitație (VEZI AICI DETALIILE). Asta după ce Loredana a pierdut un proces la Arad, dar diva nu se lasă! Astfel, a avut o reacție virulentă la adresa lui Dani, în CANCAN.RO.

Magistrații de la Tribunalul Arad au dat sentința prin care ”o obligă pe Loredana Chivu la plata către Dani Leș a sumei de 504.047,85 de lei. Fără cheltuieli de judecată. Executorie de drept”. Fosta asistentă TV are, însă, termen de șapte zile pentru a face apel, dar, până atunci, a tunat în CANCAN.RO, revoltată de decizia instanței, pe care o consideră părtinitoare.

„Nu au fost administrate probe, dovezi! S-a luat o decizie favorabilă pentru el!”

„Într-adevăr eu am pierdut un proces care s-a desfășurat în doar două înfățișări. Nu au fost administrate niciun fel de probe, niciun fel de dovezi. În baza aceasta judecătoarea a luat o decizie favorabilă pentru el. Mai departe urmează să fac apel.

Ne vom judeca la Curtea de Apel Timișoara și vom vedea ce se întâmplă mai departe. Eu sper din toată inima că o să nimeresc la niște judecători imparțiali care țin cu dreptatea și cu realitatea, iar minciunile lui nu vor avea niciun efect. Mă bucur că ne vom judeca în altă parte și nu în Arad unde este domeniul lui” , a spus Loredana Chivu pentru CANCAN.RO.

Loredana Chivu a pierdut procesul cu fostul iubit, Dani Leș, care își dorește să pună mâna pe penthouse-ul vedetei din Pipera, pe care aceasta l-a cumpărat cu credit ipotecar. Vedeta susține că ar fi fost dispusă să aducă în instanță toate dovezile că imobilul este cumpărat de ea, doar că susține ea, nu este susținută fiindcă fostul iubit ar avea influență în Arad. Bărbatul însă a arătat și el dovezi că a plătit suma de 107.000 de lei pentru amenajarea balconului apartamentului Loredanei Chivu.

Loredana Chivu, acuzații fără precedent: „Am vrut să aduc dovezi că am cumpărat singură imobilul, dar nu sunt ascultată!”

„Eu mi-am plătit singură avansul la casă, eu am umblat să-mi fac singură toate actele necesare. Este creditul meu la casă, iar el își dorește casa asta mult, casă în care nu a călcat niciodată. Casa este făcută cu credit ipotecar luat pe numele meu, eu singură mi-am plătit avansul, el nu are nicio legătură. Este fix creația mea acest apartament, eu l-am gândit, eu m-am ocupat, eu am plătit pentru el.

Eu aș fi demonstrat asta și în instanță, numai că nimeni nu a vrut să asculte ce am de spus eu, ce au de spus avocații mei. Nu s-au administrat probe nici de o parte, nici de cealaltă și s-a dat o sentință pe mită primită de doamna judecătoare. Îmi asum ce spun și mi-aș dori să se facă o anchetă la doamna judecătoare care s-a ocupat de acest caz. Cum s-a putut termina cazul în două înfățișări, fără niciun probatoriu”, susține Loredana Chivu pentru CANCAN.RO.

Fosta asistentă tv susține că nu a avut treabă cu firma fostului iubit în care figura ca administrator

Loredana Chivu a figurat ca administrator la firma pe care Dani Leș o deține. În urmă cu jumătate de an, CANCAN.RO intrase în posesia unor documente explozive. Mai exact, dovezile plăților făcute de Dani Leș, prin firma lui, pentru bunurile care i-au fost puse blondei sub sechestru (vezi aici toate dovezile). Doar că, fosta asistentă TV mărturisește că nu are nici o treabă cu firma deținută de Dani Leș. Aceasta nu știa că ar fi fost administrator al firmei și nici măcar nu a călcat vreodată pe acolo.

„Cum poate accepta instanța că eu am fost administrator la o firmă la care eu nu am fost niciodată. Eu nu am avut putere de semnătură, eu nu am avut niciun fel de acces, nimic, în firma aceea. Nu știam că sunt trecută pe hârtiile alea ca administrator și nu am semnat niciodată așa ceva. Nu știu unde este firma respectivă, eu nu am fost niciodată fizic acolo. Nu ai cum să fii administrator la o firmă de care nici nu știi și nu o cunoști” , mărturisește revoltată Loredana Chivu.

Loredana Chivu continuă cu declarațiile și îl pulverizează pe fostul iubit și pentru faptul că nu i-a plătit leasingul Mercedesului S Klasse Coupe în valoare de 90.000 de euro. Așa cum știm, vedeta a luat mașina în leasing pe firma Adelinei Nica. Doar că problemele au apărut atunci când afaceristul din Arad a făcut sesizare la ANAF pe numele Adelinei Nica.

„Lui ar trebui să-i fie rușine că a stat cu o femeie trei ani și nu a fost în stare să achite un leasing la mașină. El are pretenții la bani și crede că provoacă probleme, dar mai rău face. Vă puteți da seama ce fel de bărbat este după lucrurile pe care le face, lucruri la fel de ieftine ca și el” , a spus Loredana pentru CANCAN.RO.

Loredana Chivu, ironică la adresa lui Dani Leș: „Nu vreau să-l mai văd în fața ochilor! O să-i aprind o lumânare”

„Eu nu îi datorez nimic acestui monstru. Am fost o femeie abuzată, am trăit niște lucruri monstruoase în această relație. O să îi aprind o lumânare la biserică, poate îi luminează Dumnezeu mintea. În rest, nu am ce să-i datorez și nu vreau să mai vorbesc despre el pentru că nu reprezintă nimic.

Tot ce face el este o răzbunare ieftină care nu mai interesează pe nimeni. El este cel care dă informații în presă. Eu nu îl deranjez pe el cu nimic. Pe mine nu mă interesează individul și nici ce face cu viața lui, vreau doar să fiu lăsată în pace.

Femeile din România nu sunt ocrotite absolut deloc. Trăiesc calvarul acesta în fața oamenilor de un an de când mi-am luat ordinul de protecție. A început cu bătaie, ordin de protecție, amenințări, șantaje, sechestre, șpăgi plătite și doar chestii din astea să îmi facă mie rău. Nici nu vreau să-l mai văd în fața ochilor. Nu m-am gândit niciodată că se va ajunge aici, nu părea genul de om agresiv, dar când i-a căzut vălul de pe față, i-a căzut cu totul” , mai susține blonda pentru CANCAN.RO.

