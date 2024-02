Autoritățile au fost sesizate, după ce fina lui Alex Bodi ar fi ”comis-o” cu Mercedes-ul de 90.000 €! Vedeta rupe tăcerea: ”Niciun prost pe lumea asta nu ar…”

A vrut să-și ajute prietena, dar s-a trezit cu sesizare la ANAF! Iar acuzațiile sunt grave, ajungându-se până la evaziune fiscală! Povestea a început în urmă cu mai bine de patru ani, atunci când Adelina Nica i-a întins mâna de ajutor prietenei sale, fosta asistentă a lui Capatos, care și-a luat Mercedes de 90.000 de euro, în leasing. Numai că bolidul a fost trecut pe firma Adelinei, iar de aici încep, se pare, problemele. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Mercedes S Klasse Coupe, de 90.000 de euro, și-a dorit fosta asistentă a lui Capatos, în urmă cu mai mulți ani, iar visul i s-a îndeplinit. S-a mândrit prin târg cu bolidul alb, impresionant, e drept, doar că acum prietena ei dragă, Adelina Nica, are probleme. Motivul? ”Bijuteria” pe patru roți a fost luată în leasing, pe firma Adelinei, dar folosită de amica ei, care nu are nicio legătură cu afacerile pe care le derulează fina lui Alex Bodi.

Fina lui Alex Bodi riscă până la 3 ani de închisoare, dacă e vinovată

Iar din Art. 25 cod fiscal reiese că… ”Se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societății care folosește, cu rea-credință, bunurile sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu al acestuia ori pentru a favoriza o altă societate în care acesta are interese, direct sau indirect.

Cod penal, în forma folosirii sau traficării bunurilor, banilor sau a altor valori.”

Pe scurt, legea se traduce astfel: este interzis să cumperi o mașină pe firmă care să fie folosită de persoane care nu sunt angajate acolo sau nu sunt administratori ai companiei!

Iar Adelina Nica tocmai asta a făcut! Acum, intervine informația de ultimă oră! Pe numele ei a fost deja depusă o sesizare la ANAF, în care sunt inserate greșelile pe care le-ar fi făcut.

Ce scrie în sesizarea la ANAF, făcută pe numele Adelinei Nica

CANCAN.RO spicuiește câteva elemente din sesizare: de ce se face vinovată Adelina, în opinia celui care a făcut adresă la ANAF?

”Încălcarea flagrantă a dispozițiilor art 25 COD FISCAL prin neînregistrarea unor operațiuni și înregistrarea fictivă a altora, în sensul că au fost deduse, în mod ilegal, penal chiar, cheltuieli legate de autoturismul marca MERCEDES S KLASSE COUPE.

Modificarea frauduloasă a bazei de impunere pentru plata TVA, întrucât nu au fost factuare către posesorul de fapt al autoturismului contravaloarea ratei de leasing sau a altor cheltuieli cum ar fi asigurările, banii fiind primiți în conturile personale al doamnei Nica Adelina Gabriela nefiind fiscalizați. (Persoana care a făcut sesizarea inserează și conturile în care Adelina Nica a primit banii).

Deși autoturismul nu este condus de un angajat al societății sau de administratorul acesteia, au fost deduse cheltuielile aferente cu încălcarea prevederilor Art. 25 din Codul Fiscal, incluzând aici asigurări, TVA aferent ratei de leasing.

Mai mult, acolo unde se încalcă grav și flagrant normele privitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu autoturismele apar și elementele materiale ale infracțiunii de evaziune fiscală.

În desfășurarea activității sale infracționale, administratora societății primea bani de rată lunară și de asigurări în contul personal, apoi, probabil, împrumuta societatea.”

Adelina Nicu neagă toate acuzațiile: ”Am contract de imagine cu ea!”

Contactată de CANCAN.RO, Adelina Nica a explicat cum stă situația. Consideră, însă că nu a făcut nimic ilegal.

”Ați auzit de contract de imagine? De carte de muncă? Sunt mizerii astea! Eu nu am vrut să dau curs discuției! Dar niciodată, nu eu, niciun prost pe lumea asta n-ar face așa ceva! Există procuri pe care le dai când iese din țară persoana respectivă care are contract de imagine cu tine. Să-i dai voie să circule cu mașina. Am și eu contabil, nu sunt de capul meu. Ok, nu știu, dar m-ar lăsa să fac greșelile astea?! Loredana e sor-mea, e mama? Cum să fac eu așa ceva, să mă risc, să fiu în neregulă?

Eu plătesc lunar la stat, eu plătesc pe banca mea… Chiar nici nu vreau să mai vorbesc despre subiectul ăsta. O să vă trimit contractul ei de la mine de la firmă.

Dar, dacă eu vreau să-ți cumpăr o mașină pe firma mea, iar tu nu ai nimic la mine, pe firmă, este o ilegalitate, da! Dar nu are cum să facă nimeni asta, atât timp cât…Voi ați văzut de câte ori mi-a postat ea mie? A avut contract de acum cinci ani la mine, de cinci ani! Nu e de acum! Doar atât nu poate, să iasă cu mașina din țară fără mine, fără procură!

Cine în lumea asta ar fi atât de inconșient să facă astfel de mizerii? Nu e nicio pușcărie aici, e o amendă care nici nu știu cum să fie amenda aia, pentru că totul e legal.

Am contractul de imagine al ei, făcut la notariat. Fata plătește 1.150 de lei lunar la stat pentru contractul ei la mine la firmă”, a explicat Adelina Nica.

