Acuzat că a dat buzna în casa Loredanei Chivu fără motiv și i-a luat canapelele, televizoarele, gecile de blană și frigiderul, fostul iubit vine cu dovezile! Prima reacție a lui Dani Leș de când a început mega-scandalul

Un nou episod în mega-scandalul Loredana Chivu – Dani Leș! După ce s-a trezit pe cap și cu al doilea sechestru asigurator pe bunurile mobile și imobile, fosta asistentă a lui Capatos a tunat și a fulgerat, spunând că și le-a cumpărat din propriile venituri. Doar că afaceristul care o ceruse, la un moment dat, de soție, o contrazice, cu dovezi. CANCAN.RO are toate detaliile și documentele și vi le prezintă, în exclusivitate.

Prima stație era la Lungulețu, județul Dâmbovița. Acolo intra executorul judecătoresc, însoțit de jandarmi, pentru a pune sechestru pe bunurile Loredanei. Se întâmpla la locuința mamei sale, unde diva are trecută adresa în buletin (Vezi AICI toate detaliile). La mai bine de o săptămână, executorul a bătut și la ușa Loredanei din complexul rezidențial din Pipera. Nu a deschis, astfel că s-a intrat în apartament cu ajutorul unui lăcătuș, care a folosit bormașina (Vezi AICI video uluitor cu toată acțiunea).

Dani Leș o contrazice pe Loredana Chivu! CANCAN.RO are facturile de la bunurile sechestrate

Loredana Chivu s-a speriat, a chemat Poliția, dar bunurile din casă i-au fost ridicate. La scurt timp, avea să facă declarații furibunde, în care-l făcea terci pe fostul ei iubit. A povestit despre calvarul prin care trece de când s-a despărțit de Dani, dar și că nu înțelege motivul pentru care i-au fost ridicare bunurile din luxosul apartament. Pentru că acestea ar fi fost plătite chiar din buzunarul ei.

”M-am trezit cu oamenii în casă, spunându-mi că trebuie să-mi ia mai multe obiecte din casă. Nu mai multe, cam toate. Trei canapele, două paturi, patru televizoare, un frigider, asta pentru suma, zic ei, de 690 de milioane, bani vechi. S-au mai ridicat bunuri, de la mama de acasă, două televizoare, niște geci de blană, niște ursuleți. Sunt sătulă de omul ăsta. M-am săturat să trăiesc în teroare doar pentru răzbunare. Pentru că el m-a bătut, el m-a amenințat cu moartea, el a creat toate situațiile astea. Simt că mă sufoc, nu știu cum să dau înainte.

Nu a existat un proces, nu știu cine a hotărât că eu datorez banii ăștia, cui și de ce, și de banii ăștia au intrat și au făcut tot circul posibil. Vrea să mă umilească.

Apartamentul este luat cu un credit ipotecar, luat pe numele meu, plătit de mine, din banii mei. Bunurile sunt ale mele, nu mi-a cumpărat nimeni niciun televizor, eu am facturi pe numele meu, absolut tot”, a tunat blondina.

Dani Leș, prima reacție de la izbucnirea conflictului cu Loredana Chivu: ”Donez totul!”

CANCAN.RO a intrat în posesia unor documente explozive, practic, dovezi ale plăților făcute de Dani Leș (Vezi toate documentele în galeria foto). Și prin care fostul iubit o contrazice pe Loredana Chivu, încă o dată. O serie de facturi achitate de el, prin firma lui, pentru bunurile puse, acum, sub sechestru. Între acestea și plata de 107.000 de lei pentru amenajarea imensului balcon al apartamentului.

Dani Leș a avut și o primă intervenție în spațiu public, de când a izbucnit scandalul. El a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce plan are, dacă va avea câștig de cauză în procesele cu Loredana Chivu. ”Sumele de bani și bunurile puse sub sechestru vor fi donate toate în scopuri caritabile, am indicat deja asta în dosarele de pe rolul instanțelor de judecată”, a declarat Leș.

