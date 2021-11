Dodo se pregătește să nască! Ce spune despre tatăl copilului: ”Am obținut un ordin de restricție, nu mai are voie să se apropie”

Artista Dodo se pregătește de unul dintre cele mai importante evenimente din viața ei, și anume aducerea pe lume a primului său copil. Cântăreața ar trebui să nască în maximum două săptămâni, iar despre acest lucru a vorbit și la Antena Stars. De asemenea, Dodo a spus și care este relația dintre ea și tatăl copilului ei.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, artista Dodo a făcut declarații despre sarcină, dar și despre natura relației dintre ea și tatăl copilului ei. Dodo ar trebui să aducă pe lume bebelușul în maximum două săptămâni. Tânăra și-a pregătit și bagajul pentru maternitate, camera copilului este pregătită și este nerăbdătoare să devină mămică pentru prima oară.

Cât despre fosta sa relație, tânăra a mărturisit la TV faptul că a obținut un ordin de restricție împotriva lui Liviu Kevin , iar bărbatul nu are voie să se apropie și nici să o contacteze. Ruptura dintre ei s-a produs, după ce au pregătit împreună petrecerea de ”baby shower”. În prezent, bărbatul ar avea o nouă relație.

”Mai am puțin, cred că mai am două săptămâni, acum depinde și de bebe, când vrea el să nasc. Da normal, am luat de la cele mai mici, la cele mai mari, am pregătit și camera lui, mi-am pregătit și bagajul pentru maternitate, pentru că știi cum e, atunci când te ia nu mai stai să iei tot ai nevoie, pui mâna pe geantă și ai plecat la spital”, a dezvăluit Dodo la Antena Stars.

”Nu vreau să vorbesc despre chestia asta, vreau să zic doar faptul că am obținut un ordin de restricție, nu mai are voie să se apropie, să mă contacteze”, a mai mărturisit Dodo la Antena Stars.

Dodo: ”Nu avem pe nimeni alături”

Chiar dacă nu va avea ajutorul bunicilor materni și paterni, Dodo se consideră suficient de puternică, iar acum cel mai important moment este venirea bebelușului pe lume. În cadrul unei emisiunii, Dodo a vorbit despre momentele în care a aflat că este gravidă cu primul ei copil:

”Și mama și soacra mea au fost super încântate, dar, din păcate pentru ele, amândouă sunt plecate. Soacra în Germania și mama în Franța și nu avem pe nimeni alături. Mama nu a plâns, a fost la modul: ”Felicitări! Doamne ajută, dar parcă e prea devreme”. A zis că este un pic mai devreme pentru vârsta mea și m-am gândit că na, între noi este o diferență de 16 ani și nu mai…

Mi-am dorit atât de tare și văzusem un tutorial pe Tik Tok că, dacă pui un anumit suc în testul de sarcină îți apar două linii. Am făcut asta, nu mi-a ieșit și uite că Dumnezeu m-a ascultat și la o săptămână mi-au apărut două liniuțe, fără suc (n.r. a râs)”, a declarat Dodo pentru Antena Stars.

