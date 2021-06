Dodo și iubitul urmează să devină părinți, dar și-au spus adio. Liviu Kevin și-a găsit fericirea în brațele altei femei

Un nou cuplu și-a spus adio în showbiz-ul românesc. Dodo și Liviu Kevin deși urmează să devină părinți se pare că nu și-au mai găsit fericirea unul în brațele celuilalt și au decis să meargă pe drumuri separate. Dintre cei doi, se pare că Liviu, deja, și-a găsit pe cineva care să-l facă fericit.

În urmă cu ceva timp, Dodo și Liviu Kevin făceau petrecere de baby shower și păreau mai fericiți ca niciodată și nimic nu părea să anunțe o despărțire. Dar, iată că, acum, cei doi nu doar că s-au despărțit, dar Liviu și-a și găsit o altă iubită. Deocamdată, atât Doinița Ioniță, cât și Liviu Kevin nu au confirmat, dar nici infirmat că relația lor s-ar fi destrămat, dar imaginile postate de el pe rețelele de socializare pot fi interpretate ca o dovadă a rupturii.

Imediat cum a apărut pe TikTok la brațul lui Liviu Kevin, Adriana, tânăra care se presupune că ar fi actuala iubită, a fost blamată de urmăritorii acestuia și acuzată că a stricat o relație. Femeia se apără și susține că lucrurile nu sunt deloc adevărate, nu ea a fost cea care l-a căutat pe fostul iubit al lui Dodo.

Ce spune actuala iubită a lui Liviu Kevin

”Intenția mea nu e ca el să se împace cu nevasta lui. Oricum nu mă aștept de la nimeni să înțeleagă chestia asta. Nu am ce să mai zic în stilul ăsta, prea puțin îmi pasă.

Singurul lucru pe care vreau să-l subliniez în toată treaba asta, am o singură chestie de lămurit și aia este că: eu nu am spart nicio casă. Ei doi nu erau împreună și nu l-am căutat eu, mi-a dat el mie mesaj ca băiat și etc, mai departe.

Și dacă ar fi așa, ar fi fix problema mea. Cunosc o grămadă de femei care stau cu bărbați însurați, la mine nu se pune problema asta.”, a zis Adriana, noua iubită a lui Liviu Kevin, pe TikTok.

Sursă foto: instagram.com