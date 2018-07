Doi bărbați au fost reținuți în dosarul deschis după ce doi paznici au fost găsiți morți într-o firmă de pe Bulevardul Timișoara din Capitală. Suspecții urmează să fie prezentați, marți (17 iulie), magistraților Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.

Măsura vine după ce doi bărbați au fost găsiți decedați luni (16 iulie) pe bulevardul Timișoara, anunță Poliția Capitalei, la fața locului deplasându-se polițiști din cadrul Serviciului Omoruri și procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru a efectua cercetări. Polițiștii au fost sesizați luni dimineață, prin intermediul unui apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe forțe. La etajul doi al clădirii a fost găsit un corp, înfășurat într-o folie de plastic. Ulterior, a fost descoperit un alt cadavru, tot înfășurat în folii de plastic.

„În această dimineață (luni, n.r.), în jurul orei 09.45, pe bulevardul Timișoara au fost găsiți doi bărbați decedați. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Omoruri împreună cu procurorul de supraveghere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Cei doi bărbați decedați au fost identificați, unul fiind în vârstă de 52 de ani, iar celălalt în vârstă de 65 de ani. În această cauză cercetările sunt desfașurate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu Serviciul Omoruri”, informează reprezentanții Poliției Capitalei.

Ce spun rudele victimelor

Una dintre rudele victimelor a făcut o dezvăluire cutremurătoare. Fiica unuia dintre paznicii uciși susţine că în urmă cu un an, un alt paznic ar fi murit în acelaşi loc, în condiţii necunoscute.Nu au mai venit acasă. Noi a trebuit să sunăm firma, să aflăm dacă știu ceva de ei. Pe mine nu m-a chemat nimeni aici, am venit singuri. Nu știm nimic. Deci a mai fost un mort și l-au găsit după un an de zile. Niște drogați l-au găsit atunci. Au intrat aseară și nu au mai ieșit. La 19.15, aseară. Nu ne-au dat nicio explicație. Polițiștii nu ne-au zis nimic pentru că nu au voie. Au mai fost nereguli aici”.