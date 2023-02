Doi concurenţi de la Survivor, descalificaţi? Daniel Pavel a făcut anunţul: „Regulamentul a fost încălcat”

Emoțiile au fost mari, seara trecută, în ediția de la „Survivor România” ce a rulat pe micile ecrane. Daniel Pavel a făcut un anunț important. Doi concurenți din cadrul show-ului au încălcat regulamentul! Iată detaliile mai jos, în articol.

Daniel Pavel a făcut un anunț foarte important, în ediția din 27 februarie 2023, la „Survivor România”. Înainte de începerea jocului pentru imunitate, gazda emisiunii a anunțat faptul că doi dintre concurenții show-ului ce se filmează în Republica Dominicană au încălcat regulamentul emisiunii. Este vorba despre Andreea Moromete și Alin Chirilă.

„Înainte să vă spun câți veți intra pe traseu astăzi, trebuie să fac un anunț foarte serios, care îi privește pe doi dintre voi. Dragilor, v-am spus de atâtea ori de regulament, de puterea regulamentului și de consecințele care pot să survină, în momentul în care încălcați acest regulament. Și asta s-a întâmplat. Regulamentul a fost încălcat. De cine? De către doi membri ai tribului Războinicilor, Andreea Moromete și Alin Chirilă. Dragilor, știți despre ce este vorba, Andreea și Alin.

În momentul în care, sub orice motiv, care are legătură și cu energia locului în care suntem, cu orice fel de motiv, voi dispăreți de pe radarul nostru, asta comportă niște probleme de siguranța voastră, în primul rând”, a spus prezentatorul TV, înainte să înceapă jocul, pe teren.

Ce consecințe au suportat cei doi concurenți de la „Survivor România”?

Daniel Pavel a explicat și care au fost consecințele pe care cei doi concurenți au trebuit să le suporte, seara trecută, după ce s-au aventurat în pădure și au trecut de perimetrul stabilit.

„Consecința este următoarea: astăzi, la joc, veți juca, însă obiectele de aruncat pentru proba de final vor fi mai puține pentru voi. Și asta înseamnă ceva. O să vedeți în economia, dinamica probei de final. Și va trebui să luptați și cu asta, în atingerea obiectivului zilei. Rugămintea mea este următoarea: dacă situația se repetă, și la Faimoși poate să apară, și, din nou, la Războinici, consecințele vor fi mai grave. Se vor aplica întregului trib, atunci. O să vedem la momentul potrivit despre ce e vorba, dar tot tribul o să tragă pentru asta. Dacă va fi cazul, este o situație ipotetică. Nu vreau să ajungem acolo. Deci astăzi, Andreea Moromete și Alin Chirilă intrați pe traseu, însă pedeapsa este că veți avea mai puține obiecte de aruncat la proba de final. Veți trage mai mult și asta e realitatea”, a mai spus Daniel Pavel, la „Survivor România”.

În căutarea de crabi, prin pădure

Andreea Moromete a răspuns și la întrebarea prezentatorului TV, după ce a făcut anunțul, în fața tuturor. Concurenta de la „Survivor România” a explicat faptul că ea și colegul ei războinic, Alin Chirilă, s-au aventurat în pădure pentru a căuta crabi. Dar au pierdut noțiunea timpului și s-au îndepărtat mult prea mult de perimetru. Abia când au revenit, au realizat ce au făcut.

„Eu și Alin am mers în pădure ca să căutam crabi. La un moment dat, am auzit un sunet de animal și ne-am gândit că intenția noastră este bună. Aveam maceta la noi, aveam sacul de crabi, adevărați războinici ne vedeam, supraviețuitori, cum ne întoarcem cu halca de carne pentru trib. Intenția a fost bună, dar n-am mai conștientizat distanța parcursă, am tot înaintat în pădure, am pierdut noțiunea timpului și când ne-am întors ne-am dat seama că toată lumea se alarmase, toată lumea ne căuta. Abia când ne-am întors, am realizat cât de mult ne îndepărtaserăm de perimetru. Ne cerem mii de scuze pentru greșeala făcută și trebuie să suportăm consecințele. Chiar ne pare rău, n-a fost nimic intenționat. Noi am zis că facem un bine, dar, din păcate, am încălcat regulamentul și, încă o dată, ne cerem scuze”, a spus Andreea Moromete, în show-ul de la Pro TV.

