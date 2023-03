Doliu în lumea filmului. Lance Reddick, actorul din The Wire și John Wick, a murit la 60 de ani

Lance Reddick, un actor cunoscut pentru rolurile sale din drama polițistă HBO „The Wire” și din filmele de acțiune „John Wick”, a murit vineri, la vârsta de 60 de ani. Reprezentantul său a făcut câteva declarații despre cauzele decesului.

Actorul din serialul HBO, The Wire, s-a stins din viață subit vineri, din cauze naturale la domiciliul său din Los Angeles, în cartierul Studio City.

Poliția a fost chemată la casa cunoscutului actor în jurul orei 9:30, ora locală (16:30 GMT).

Agentul său de publicitate a făcut anunţul trist printr-un comunicat, potrivit care a solicitat, de asemenea, respectarea intimității familiei lui Reddick în aceste momente dificile.

„Ne va fi foarte dor de Lance. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale în acest moment”, a declarat Mia Hansen.

Lance Reddick se afla într-un turneu de promovare pentru partea a patra a seriei John Wick. Filmul urmează să fie lansat pe 24 martie. Actorul urmează să apară și în viitorul film spin-off, Ballerina, cu Ana de Armas.

Cine a fost Lance Reddick

Actorul originar din Baltimore a avut o carieră impresionantă de peste 25 de ani. În afară de rolul din John Wick, este cunoscut și pentru cel al locotenentului de poliție din Baltimore, Cedric Daniels, în The Wire, serial difuzat în perioada 2002–2008.

Lance Reddick a mai apărut, totodată, în seria Resident Evil de pe Netflix, precum și în filmul de acțiune SF Godzilla vs. Kong. A fost și actor de voce, inclusiv pentru serialul Rick & Morty. Pentru rolul din filmul One Night in Miami, Reddick a obținut o nominalizare la premiile SAG Award în 2021, alături de colegii de distribuție.