Doina Iamandei, umilită de Florin Călinescu, la Românii au talent. Ce replici dure i-a adresat juratul, concurentei: „Ești în faza de copilărie”

Vineri, la Românii au talent, Doina Iamandei, o doamnă de 50 de ani, s-a gândit să-și încerce norocul în competiție, dar a sfârșit prin a avea un număr artistic nu foarte apreciat de cei patru jurați.

Doina Iamandei a venit la Românii au talent pentru a impresiona, însă nu a reușit decât să adune câteva replici dure din partea juraților, dar mai ales din partea lui Florin Călinescu. A încercat să cânte o romanță, dar nu a ieșit așa cum și-a propus.

„Sunt din județul Neamț. Am 50 de ani, dar nu-i simt. Ultima profesie…am plecat din România patroană și m-am întors menajeră internațională. Am fost în Italia, acolo unde toate visurile devin realitate. Am un băiat de 18 ani și mi-a spus că dacă am așa multe de zis, să merg la Pro TV” a spus Doina Iamandei, înainte de începerea numărului artistic.

Florin Călinescu: „Trebuie să te maturizezi”

Imediat după prestația artistică a doamnei de 50 de ani, Florin Călinescu nu a ratat momentul de a-și spune punctul de vedere.

„În felul tău, ai dreptate, tu trebuie să te maturizezi muzical, dar nu știu dacă mai e timp să depășești stadiul de prietenie cu muzica. Din punct de vedere muzical, ești în faza de copilărie” a spus juratul de la Pro TV.

„Eu am stat aici, v-am ascultat, nu a fost perfect, dar v-am lăsat să vă bucurați de moment. Eu zic că e suficient pentru anul ăsta, poate ne vedem la anul” a completat Smiley, cu privire la numărul artistic.

„A și ales greu, zic eu. Ați tras bilet greu la examenul ăsta” a mai spus și Andi Moisescu.