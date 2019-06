Doiniţa Oancea, momente tandre alături de iubit. Cum s-au fotografiat cei doi

Doinița Oancea este mai fericită ca niciodată. A trecut peste dezamagirile în iubire, iar de ceva timp are o relație cu un tânăr care lângă care a descoperit din nou dragostea.

Actrița a fost foarte discretă în ceea ce privește viața ei intimă, însă, de curând a decis să împărtășească cu prietenii săi de pe Instagram imagini cu bărbatul care o face acum fericită. Doinița a publicat câteva fotografii din momentele lor tandre, iar fanii au înroșit butonul de like.

“Sper că ți-ai găsit jumătatea să fii fericită”/”Bravo! Sper să fie un băiat care să te merite”/”Multă dragoste și fericire!!!!”, au fost câteva dintre comentariile publicate de fanii actriței.

Cum a cucerit-o iubitul pe Doinița Oancea

„Nu bag oamenii în aceeași oală. El nu m-a cucerit cu ceva în mod special, cu caracterul cred. Noi nu am început ca iubiți, nu mi-a atras atenția în mod special. Am devenit amici, apoi am trecut la stadiul de buni prieteni pentru că văzusem că este un om ok, este sufletist, are toate calitățile, după care s-a întâmplat. Era acolo și nu ne uitam, poate nu acceptam, nu ne-am fi gândit.

O relație este atunci mai serioasă când stai cu persoana respectivă, că așa din 3 ieșiri nu vezi obiceiurile pe care le are. Noi stăm împreună și ne întâlnim seara acasă. El e plecat cu ale lui, eu cu ale mele…Mă văd la nunta mea purtând o rochie făcută de mine, dar nu o să am o singurp rochie, pentru că îmi plac prea multe. Mă văd purtând și pantaloni. Nu se vede niciun eveniment în momentul ăsta, nu îl văd (nunta, n.r.)”, a povestit Doinița Oancea.