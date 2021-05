Doinița Oancea, pregătită pentru o nouă relație? Actrița spune lucrurilor pe nume: "Nu prea funcționează la mine ... "

Doinița Oancea și Adrian Călin s-au despărțit după aproape șase ani de relație, iar actrița spune lucrurilor pe nume. Care a fost, de fapt, motivul despărțirii, dar și cum se raportează acum la o nouă relație.

Dsigur, despărțirile sunt dureroase indiferent de motivul lor, dar lucrurile sunt mai simple atunci când la mijloc nu e vorba despre infidelitate sau certuri. Doinița Oancea a dezvăluit că relația în care era implicată de aproape șase ani și despre care toată lumea credea că o va face să spună cel mai important „Da”, s-a încheiat din cauza nevoilor diferite ale ambilor parteneri.

Nu a fost vorba despre infidelitate, ci, pur și simplu, actrița și-a dat seama că ea și iubitul ei se aflau în etape diferite și nu mai puteau funcționa ca un cuplu.

„Lucrurile erau bune și funcționale, însă mie îmi lipsea ceva și am avut o discuție și o întorsătură. Nu despre asta e vorba (n.r. căsătoria). Nu ne-am plictisit. Nu am pe ce să pun degetul exact. E un om foarte bun cu care am putut să funcționez 5 ani și jumătate.

Ar fi normal să nu vorbesc lucrurile astea la televizor. Să spunem că evoluăm diferit. Niciodată să nu spui niciodată că mai știu cazuri de oameni care s-au regăsit după 20 de ani, dar momentan nu.”, a spus Doinița Oancea la Xtra Night Show.

Este pregătită Doinița Oancea pentru o nouă relație? Iar pentru că de ceva timp statutul i s-a schimbat, evident, avansurile și propunerile din partea masculilor nu au întârziat să apară. Pe online, desigur, căci așa e la modă în zilele acestea. Doar că actrița nu e prea încântată de cum funcționează lucrurile și nu le dă prea multe șanse celor care o abordează în acest mod.

„Nu avem din astea, eu și cu cealaltă personalitate a mea nu avem din astea cu să fie înalt. Nu prea funcționează la mine cu Inbox-ul, nu a funcționat niciodată. Ar trebui să ne cunoaștem în alte împrejurări.”, a mai spus vedeta.

