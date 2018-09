E oficial: sunt împreună! Cu cine se iubește, de fapt, Doinița Oancea! Poză în timp ce se sărută

Gata, oficial, Doinița Oancea a început să posteze imagini cu bărbatul care o face fericită de mai bine de doi ani și pe care până de curând l-a ținut ascuns de aparatele de fotografiat și camerele de filmat. Și… dezinvoltă, cum o știm, actrița a făcut publice două ipostaze în care apare în cuibușorul de nebunii.

Doinița Oancea, surprinsă în așternut într-un moment intim cu iubitul ei

Ea a publicat aceeași imagine, însă cu mici modificări și pe Instagram Stories, dar și ca postare normală pe cunoscuta rețea de socializare. În dreptul imaginii urcată pe contul ei de Instagram, actrița a scris un mesaj în limba engleză: “#sometimes (n.r.: #uneori)”.

“Frumoșii mei ❤️❤️❤️”, “Nebunilor”, “Drăguț😙” sunt trei dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

“(n.r.: Viața mea sentimentală) s-a echilibrat de multă vreme, doar că nu am vrut să fac eu public absolut nimic și chiar dacă există o poză, două, trei sau vor exista chiar și mai multe, detalii nu o să dau foarte multe pentru că cred că poveștile personale trebuie să rămână cât se poate de personale. (…). Eu, să știi, că sunt fericită. Fericirea vine din lucruri foarte mici. Fericită eram și acum un an, doar că nu știa publicul că am eu neapărat un iubit”, a mărturisit Doinița Oancea într-un interviu oferit la sfârșitul lunii trecute la Antena Stars.

Doinița Oancea și Adrian Călin formează un cuplu din 2016

Doinița Oancea s-a născut pe 15 februarie 1983 în București. Ea a devenit cunoscută pentru rolurile pe care le-a avut în diverse telenovele româneşti. În viaţa personală, Doiniţa Oancea s-a iubit cu Ionuţ Ghenu, managerul Lorei şi actualul iubit al artistei. De-a lungul timpului s-a tot vehiculat că între ea și Augustin Viziru ar fi mai mult decât o relație de prietenie, însă, în realitate, nu e adevărat.

De mai bine de doi ani, Doinița Oancea trăiește o frumoasă poveste alături de artistul plastic Adrian Călin. Cei doi s-au cunoscut în 2015, în timpul filmărilor de la show-ul “Super Trip” de la PRO TV. Timp ce mai bine de un an și jumătate, ei nu au publicat poze în care apar împreună. Însă, vara aceasta, Adrian Călin a anunțat oficial pe Facebook că este într-o relație. Postarea a fost una generală, fără să specifice prietenilor virtuali cine este femeia care îl face fericit. El a precizat doar că este într-o relație „#cucinetrebuie”

“După emisiune, am rămas în nişte relaţii care s-au transformat în timp. Am trecut de la prietenie, la relaţie. Suntem împreună”, a declarat Doiniţa Oancea pentru Click.ro

Iubitul ei, Adrian Călin, este un artist plastic, absolvent al Universității Naționale de Artă.