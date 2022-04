Doliu în familia artistei Adda. Bunicul ei s-a stins din viață: ”Mă bucur că m-ai văzut mireasă”

Este doliu în familia artistei Adda, după ce bunicul ei s-a stins din viață. Pe rețelele de socializare, aceasta a postat o serie de imagini în dreptul cărora a scris un mesaj.

Adda trece prin clipe foarte grele, după ce bunicul ei, în vârstă de 80 de ani, s-a stins din viață. Pe rețelele de socializare, cântăreața a postat un mesaj, în dreptul unor imagini cu persoana pe care a îndrăgit-o extrem de mult. Fosta concurentă de la ”Asia Express” îi mulțumește bunicului ei că i-a fost alături și că a învățat-o ce înseamnă familia.

”Dragă Tata Sandu,

Îți mulțumesc că m-ai învățat ce înseamnă curajul. Îți mulțumesc că m-ai învățat ce înseamnă familia și rădăcinile. Dragostea de țară, dragostea față de folclor și cântec. Mă bucur că m-ai văzut mireasă, și sunt atât de MÂNDRĂ că îți port numele, atât eu cât și strănepotul tău, Alexandru. Te iubim! Te iubim! Te iubim! Drum lin în lumină!”, este mesajul postat de Adda pe Facebook.

Citește și ADDA, DEZVĂLUIRI DESPRE TRATAMENTUL PE CARE ÎL URMEAZĂ: „IAU 26 DE PASTILE PE ZI. MI-E RĂU DE LA ELE, AMEȚESC”

Adda suferă de boala Lyme

Artista i-a povestit lui Răzvan Simion prin ce a trecut, iar prezentatorul TV s-a emoționat până la lacrimi. Artista suferă de boala Lyme.

”Faptul că am scos anumite alimente care hrănesc ce am eu acum în organism m-au ajutat să țin cumva sub control și să nu ajung mult mai grav. Dacă eu nu țineam acel regim strict și nu luam vitamine, suplimente, eu acum nu eram cu tine pe canapea”, a mărturisit Adda în emisiunea de la Antena 1.

Adda a mai mărturisit faptul că medicii o trimiteau la psiholog, atunci când îi întreba pe aceștia de ce suferă.

”Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut am tot întrebat doctorii. Mi s-a spus că sunt nebună, m-au trimis la psiholog. Mi-am dat seama când mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, nu am mai putut să îl ridic. Atunci mi-am dat seama despre ce e vorba. Sunt vie, vreau să trăiesc, să mă bucur de toate lucrurile din viața mea. Nu vreau să plâng”, a mai dezvăluit Adda.

Sursă foto: captură video Youtube