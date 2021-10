Doliu în familia mezzosopranei Maria Macsim Nicoară! Tatăl artistei s-a stins din viață și a fost înmormântat lângă fiica lui.

În vârstă de 80 de ani, tatăl artistei a suferit extrem de mult după ce a aflat că fiica lui s-a stins din viață. Bărbatul slăbise mult și gândurile nu i-au dat pace. Spera să afle adevărul în legătură cu moartea suspectă a Mariei Macsim, dar nu a mai apucat.

Bărbatul s-a stins din viață pe 26 septembrie și a fost înmormântat în Cimitirul „Sf. Petru și Pavel”, alături de fiica sa. O poză cu Maria Macsim a fost lipită de cruce. (CITEȘTE ȘI: ACUZAȚII DURE ÎN CAZUL MORȚII REGRETATEI MARIA MACSIM NICOARĂ: “DE CE NU S-A SESIZAT NIMENI DE ȘTERGEREA PROBELOR DIN CASA SURORII MELE?”)

Maria Macsim Nicoară a fost ucisă?!

La mai bine de șapte luni de la accidentul controversat pe care l-a avut în propria casă, mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a murit, în cursul nopții de 23 spre 24 decembrie 2020 din cauza unei embolii pulmonare.

Elena, sora Mariei Macsim Nicoară, crede cu tărie că moartea artistei nu a fost un accident și acuză familia cumnatului ei că ar fi anunțat salvarea abia după opt ore 8 ore de la incident. De asemenea, femeia a a mărturisit că Maria știa că soțul ei avea o amantă. Mezzosoprana s-ar fi confesat surorii sale spunându-i că nu se mai înțelege cu soțul ei și că îi vorbește urât. (VEZI ȘI: CE DECIZIE A LUAT SOȚUL MEZZOSOPRANEI MARIA MACSIM NICOARĂ, DUPĂ MOARTEA ACESTEIA)

”Am discutat și cu ultima persoană cu care a discutat ea în seara respectivă și a spus că ea era încordată, agitată și și-a dat seama că e ceva. De la început am avut semne de întrebare legate de modul în care s-a desfășurat, s-a petrecut accidentul. Ea îmi povestea plângând la telefon că are probleme cu soțul, că îi vorbește urât și că el are o relație”, a spus Elena la Acces Direct.

Profilerul Mihaela Brooks, femeia care s-a implicat în cazul morții Mădălinei Manole, a preluat și cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. După ce a analizat mai multe probe din dosar, femeia a lansat o ipoteză halucinantă. Și anume faptul că artista ar fi fost, de fapt, ucisă. Familia mezzosopranei luptă pe cont propriu pentru descoperirea adevărului.