Doliu în lumea artistică! Cântărețul de 52 de ani s-a prăbușit pe scenă. Turcia îl pierde pe Metin Arolat

Cântărețul și regizorul turc Metin Arolat a încetat din viață. Arolat s-a prăbușit pe scenă, în timpul unui spectacol în Kozjatagi, Istanbul. Arolat avea doar 52 de ani.

Relatările din presa locală indică faptul că, înainte de a urca pe scenă, cântărețul ar fi suferit de o durere și o senzație de amorțeală la un braț. Cu toate acestea, el și-a continuat spectacolul, prăbușindu-se în cele din urmă în fața publicului, scrie SUGGEST.

O asistentă din mulțime s-a grăbit să îl ajute, iar serviciile de urgență au fost chemate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor acestora de a-l salva, Arolat a murit în timp ce se afla în drum spre spital. Cauza morții lui Arolat nu a fost încă confirmată, deși se suspectează că ar fi suferit un atac de cord.

Care ar fi putut fi cauza morții

Artista Demet Sagiroglu, care era prietenă cu Arolat, a informat presa că sănătatea lui Arolat ar fi putut fi afectată de dieta sa strictă, care ar fi fost menită să îi mențină greutatea scăzută.

„Era foarte apropiat de mine, ca un frate”, a explicat ea. „Ținea o dietă… Nu cred că inima lui a putut suporta. S-a înrăutățit după ce a urcat pe scenă”.

Cum a ajuns Arolat faimos în muzică și film

Născut în Izmir, Turcia, în 1972, Arolat a fost un îndrăgit cântăreț și regizor care și-a câștigat faima în anii ’90. El a debutat în muzică cu albumul Ayrılık Olmaz (No Separation) în 1995. El a lansat alte cinci albume: Yine Bir Bașıma (Again to My Head) în 1998, Kabul Et (Accept) în 2005, Lütfen Yaz Gelsin (Please Write) în 2010, Çok Daha Ötesi (Much More Beyond) în 2010, și Karavan (Caravan) în 2014.

Arolat a câștigat, de asemenea, recunoaștere ca regizor, producând videoclipuri pentru o varietate de artiști turci, inclusiv hiturile lui Gülsen „Bangir Bangir” și „Lollipop”.

Care a fost ultimul mesaj al artistului, și ce spun fanii

Ultima postare pe Instagram a lui Arolat, un clip plin de umor cu propriul său chip suprapus peste regretata prințesă Diana (aparent spre nemulțumirea reginei Elisabeta), a devenit un reper pentru fanii îndoliați ai cântărețului.

„Încă nu pot să cred că ai plecat în timp ce ne făceai să râdem. Dumnezeu să te ducă în cer, persoană frumoasă 🙏😔❤️”, a scris un fan. „Copiii din anii ’90 sunt triști astăzi”, a adăugat un alt fan. Un alt fan a scris: „Ai împărtășit acest lucru în urmă cu doar 15 ore și acum nu mai ești cu noi… Te iubim atât de mult, om cu zâmbet frumos, suflet sincer… Să te odihnești în pace”.

