Este doliu în lumea artistică de peste Ocean. Loretta Lynn a murit la vârsta de 90 de ani, în data de 4 octombrie 2022. Legenda muzicii country s-a stins din viață în propria sa locuință din Hurricane Mills, Tennessee.

O altă personalitate importantă din industria muzicală s-a stins din viață. Loretta Lynn, cea care a fost supranumită și „regina muzicii country”, a murit la vârsta de 90 de ani. Familia artistei a făcut anunțul trist. Potrivit anunțului, cântăreața Loretta Lynn a murit în locuința sa din Hurricanne Mills, în dimineața zilei de 4 octombrie 2022.

„Prețioasa noastră mamă, Loretta Lynn, a murit liniștită în această dimineață, 4 octombrie, în somn, acasă, în iubita ei fermă din Hurricane Mills”, este mesajul transmis de familia cântăreței, potrivit CNN.

Vezi și DOLIU ÎN LUMEA MUZICII! CÂNTĂREŢUL LUKE BELL A MURIT, DUPĂ O SUPRADOZĂ

Loretta Lynn a petrecut peste 60 de ani pe scena artistică

Loretta Lynn a activat peste 60 de ani în industria muzicală și a reușit să devină una dintre legendele muzicii country. A fost extrem de respectată pe scena artistică și, de-a lungul carierei sale, a lansat mai multe albume de aur. În multe dintre piesele sale, Loretta Lynn cânta despre dragoste și infidelitate.

Melodiile sale au ajuns rapid apreciate de ascultători, reușind să își creeze propria audiență. Fanii așteptau cu nerăbdare concertele susținute de artistă. Chiar dacă nu a fost prima femeie care a reușit să stârnească emoții în sufletele ascultătorilor, prin melodiile country pe care le cânta, cu siguranță va rămâne o legendă. Printre piesele sale s-au numărat și hituri care au fost fredonate îndelung de fani: „You Ain’t Woman Enough”, „Don’t Come Home A-Drinkin’”, „One’s on the Way”, „Fist City” și „Coal Miner’s Daughter”.

În anul 2010, Loretta Lynn a primit un premiu Grammy, iar trei ani mai târziu, în 2013, intra în posesia unui alt premiu important, și anume Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Până la vârsta de 80 de ani, artista a fost plecată în turnee și a înregistrat piese noi.

Citește și DOLIU ÎN TELEVIZIUNE. O PREZENTATOARE TV S-A SINUCIS LA NUMAI 27 DE ANI DIN CAUZA INFIDELITĂȚII VIITORULUI SOȚ

Sursă foto: Capturi video Youtube