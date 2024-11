Doliu în lumea artistică! Un cunoscut actor a murit pe scenă, în timpul unei piese de teatru

Îndrăgitul actor canadian Julien Arnold, a decedat pe scenă în timpul unei reprezentaţii a piesei „A Christmas Carol” la Citadel Theatre, din Edmonton.

Incidentul petrecut în timpul reprezentaţiei i-a lăsat înmărmuriți atât pe spectatori, cât și pe colegii de scenă. Actorul s-a prăbuşit pe scenă, iar ceea ce părea desprins din scenariu pentru audiență, a fost de neînțeles pentru colegi.

Potrivit Deadline, paramedicii l-au resuscitat timp de o oră, însă fără prea mult succes. Inima actorului a refuzat să mai bată. Cauza exactă a decesului nu a fost încă determinată și legiștii urmează să o stabilească la autopsie.

Arnold, în vârstă de 60 de ani, interpreta rolurile lui Marley şi Mr. Fezziwig în ce a devenit ultimul său spectacol. Nu era cunoscut cu afecțiuni medicale.

Colegii vor dedica spectacolele rămase din „A Christmas Carol” cinstirii memoriei actorului, care era unul din veteranii trupei.

Julien Arnold era iubit de întreaga comunitate

Decesul subit a survenit poate fi comparat cu al marelui scriitor și actor francez Molière. Dincolo de tragedia imensă și șocul suferit de către toți cei prezenți, Julien Arnold va fi mereu amintit pentru talentul și dedicarea sa pe scenă.

„Decesul lui Julien este o pierdere mare pentru toți cei care l-au cunoscut: familie, prieteni și colegi. Prin piesele remarcabile pe care le-a jucat, a adus lumină în sufletele spectatorilor din Edmonton. A fost un prieten drag al comunităţii teatrale și s-a stins din păcate mult prea devreme”, a transmis tratrul Citadel printr-un comunicat.

Originar din Edmonton, Canada, și absolvent al Universităţii din Alberta în 1989, secția actorie, Arnold a fost unul dintre cei mai buni actori de teatru ai generației sale.

A jucat în numeroase producţii teatrale și printre cele mai cunoscute amintim „The Wizard of Oz”, „Beauty and the Beast” şi „A Midsummer Night’s Dream”. Pe lângă meseria de actor, a fondat o companie de teatru prin care organiza anual Festivalul Shakespeare din Edmonton.

