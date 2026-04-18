Doliu în lumea filmului! A murit actrița Nathalie Baye

De: Irina Vlad 18/04/2026 | 15:36
Actrița Nathalie Baye a murit la 77 de ani/ sursă foto: Profimedia

Este doliu în cinematografia franceză! Nathalie Baye a încetat din viață vineri, 17 aprilie, după ce a fost diagnosticată cu boala cu corpi Lewy, a doua cea mai comună formă de demență după boala Alzheimer. Actrița franceză avea 77 de ani. 

Actrița Nathalie Baye, cunoscută din filmele regizate de François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier și Claude Chabrol, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, din cauza demenței cu corpi Lewy, o afecțiune neurodegenerativă mai puțin cunoscută decât boala Parkinson sau Alzheimer, dar considerată frecventă. Boala afectează în principal persoanele în vârstă și este a doua cauză principală a tulburărilor cognitive degenerative, după Alzheimer. în prezent nu există un tratament curativ specific.

NATHALIE BAYE (2006) sursă foto: Profimedia

Nathalie Bayer a murit la 77 de ani

Nathalie Baye, o figură marcantă a cinematografiei franceze, a jucat în aproximativ 80 de filme și a câștigat de patru ori premiul César pentru cea mai bună actriță, inclusiv trei ani consecutiv, între 1981 și 1983. Cariera lui Nathalie a cunoscut o ascensiune târzie, cu roluri de mare anvergură la nivel internațional, printre care cel al mamei lui Leonardo DiCaprio în Catch Me if You Can și al unei aristocrate franceze în Downton Abbey 2. De asemenea, a colaborat cu copilul minune canadian Xavier Dolan, care i-a oferit unul dintre numeroasele roluri de mame dificile din Laurence Anyways și Juste la fin du monde (It’s Only the End of the World).

Actrița adusese deja în dezbaterea publică problema suferinței de la sfârșitul vieții încă din 2023, când a apărut pe prima pagină a unei reviste în legătură cu un apel colectiv lansat de 109 personalități publice care îl îndemnau pe Emmanuel Macron, președintele Franței, să modifice legea privind sfârșitul vieții.

Într-un interviu din martie 2023, publicat în legătură cu acea campanie, actrița franceză a declarat că nu vede niciun rost în prelungirea suferinței și a adăugat că, dacă s-ar afla vreodată în acea situație, ar dori ca viața să i se pună capăt. Cuvintele ei revin acum cu o forță sporită, întrucât moartea sa readuce boala și limitele tratamentului în centrul discuțiilor publice.

Alte personalități publice s-au confruntat, de asemenea, cu această boală, printre care Robin Williams, înainte de moartea sa în 2014, și Catherine Laborde, care a decedat în ianuarie 2025. Cazurile lor, împreună cu moartea lui Nathalie Baye, subliniază cât de des apare această afecțiune în viața unor personalități cunoscute, chiar dacă rămâne necunoscută pentru mulți oameni.

