Unul dintre cei mai cunoscuți actori germani a murit la 95 de ani. În România, era cunoscut pentru serialul „Caracatița”

De: Daniel Matei 10/04/2026 | 12:53
Actorul germano-italian Mario Adorf a murit la vârsta de 95 de ani, a relatat joi agenția Dpa, citându-l pe managerul său. Adorf, un actor cunoscut pentru numeroase filme de succes germane și italiene, inclusiv producții de cinema de autor, s-a născut la Zürich, dintr-o mamă germană și un tată italian, pe 8 septembrie 1930, scrie ANSA.

Se îmbolnăvise recent, potrivit soției sale. Adorf era considerat unul dintre marii actori veterani ai cinematografiei europene. În Germania, a fost timp de decenii una dintre principalele vedete de film și televiziune.

Între 1954 și 2023, a jucat atât roluri principale, cât și secundare în peste 200 de producții de film și televiziune, de la westernuri până la filmul premiat cu Oscar în 1979, „The Tin Drum”.

A murit Mario Adorf

Mario Adorf a lucrat cu regizori precum Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder, Billy Wilder, Robert Siodmak, Sam Peckinpah, Sergio Corbucci și Claude Chabrol. De asemenea, a fost autorul mai multor cărți de succes, în mare parte autobiografice.

A obținut roluri importante în adaptările cinematografice ale operelor literare precum „Toba de tinichea” (1979) al lui Volker Schlöndorff, după romanul omonim al laureatului Nobel pentru Literatură, Gunther Grass, și „Cazul Katharina Blum” (1975), regizat de Volker Schlöndorff și Margarethe von Trotta, după romanul „Onoarea pierdută a Katharinei Blum” al lui Heinrich Böll.

În ce filme a jucat Mario Adorf

Începând din 1980, și-a concentrat activitatea asupra televiziunii, participând la seriale de succes precum „Caracatița 4”, „Marco Polo”, „Fantaghirò” și „Il ritorno del piccolo Lord”, precum și la numeroase producții germane.

De-a lungul carierei sale impresionante, Mario Adorf s-a remarcat prin versatilitate și o prezență scenică puternică, fiind distribuit frecvent în roluri complexe, adesea de antagonist sau personaje cu profunzime psihologică. A devenit cunoscut publicului internațional și prin apariția în serialul italian La Piovra („Caracatița”), unde interpretarea sa a fost apreciată de critici.

De asemenea, colaborările sale cu regizori de renume i-au consolidat statutul în cinematografia europeană. A reușit să se adapteze schimbărilor din industrie, rămânând activ timp de aproape șapte decenii și câștigând respectul mai multor generații de cineaști și spectatori.

