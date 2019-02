Doliu în lumea filmului. Albert Finney a murit după ce corpul său a cedat din cauza bolii

Actorul britanic Albert Finney, nominalizat de cinci ori la premiile Oscar, celebru pentru roluri în filme precum „Erin Brockovich” și „Skyfall”, a murit la vârsta de 82 de ani, potrivit BBC. Un purtător de cuvânt al familiei actorului a declarat că acesta a murit după o scurtă boală.

În 2011, Albert Finney a anunțat că urmează un tratament pentru cancer la ficat, amintesc acum jurnaliștii din Marea Britanie. Agentul său a declarat la acea vreme: “Da, domnul Finney a fost tratat pentru cancer. Este mai bine acum și are învedere câteva proiecte noi. El se află în acel moment al vieții când poate fi mofturos în legătură cu rolurile pe care el le acceptă. Acestea sunt vremuri grele pentru producătorii de film și el nici nu va citi scenariul dacă pelicula nu este finanțată integral”, potrivit The Mirror.

În urma regretatului actor rămâne o soție îndoliată, Penelope Delmage, și unicul său fiu: Simon. Artistul, care a jucat în peste 60 de filme, era celebru pentru ușurința cu care interpreta roluri din genuri diverse, de la Ebenezer Scrooge la Winston Churchill și Hercule Poirot. A cincea nominalizare la premiile Oscar a primit-o în anul 2000, pentru rolul din filmul cu Julia Roberts „Erin Brokovich”.

Născut în satul Salford din Pendelton, pe 9 mai 1936, Finney și-a făcut studiile la Royal Academy of Dramatic Art. Prima sa apariție într-un film a fost în „The Entertainer”, în 1960, alături de Laurence Olivier. A devenit celebru în același an cu rolul din filmul regizat de Karel Reisz „Saturday Night and Sunday Morning”.

În 1963, cu rolul din „Tom Jones”, de Tony Richardson, pentru care a fost nominalizat și la Oscar, a ajuns pe locul al nouălea în topul celor mai populari actori în Marea Britanie. A mai fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolurile din „Murder on the Orient Express” (1974), „The Dresser” (1983) și „Under the Volcano” (1984).

Ultima sa apariție într-un film a fost în „Skyfall”, în 2012, lungmetrajul din seria „James Bond” în care a jucat Daniel Craig. Regizorul acestui film, Sam Mendes, a declarat că l-a ales pe Finney pentru capacitatea sa de „a se mișca precum o pisică”. A refuzat titlurile de Cavaler și Comandor al Imperiului Britanic, considerându-le dedicate „snobilor”.