Doliu în lumea filmului! Annie Wersching a murit la vârsta de 45 de ani

Annie Wersching a murit duminică dimineața. Actrița se lupta de câțiva ani cu cancerul, însă în final boala a fost cea care a învins. Anunțul trist a fost făcut de Craig Schneider, publicistul ei.

Annie Wersching s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani. Actrița a fost diagnosticată cu cancer în anul 2020, dar a continuat să lucreze în ciuda problemelor de sănătate.

Actrița era cunoscută pentru rolul agentului FBI, Renee Walker, din serialul „24”. De asemenea a fost și vocea lui Tess în jocul video „The Last of Us”.

Neil Druckmann, directorul de creație al noului serial HBO Max „The Last of Us” a scris pe Twitter despre decesul actriței: „Tocmai am aflat că draga mea prietenă, Annie Wersching, a murit. Am pierdut o artistă și un om frumos. Inima mea este distrusă. Gândurile sunt alături de cei dragi ei”. Wersching a avut roluri în drame de-a lungul anilor ’80 și până în anii 2010. În 2007, ea a jucat rolul Ameliei Joffe în lunga telenovelă ABC „General Hospital”.

Annie Wersching, carieră

Wersching s-a născut și a fost crescută în St. Louis, de părinții săi, Sandy și Frank. Primul ei rol important a fost cel al Ameliei Joffe în serialul General Hospital. Ea a continuat să joace rolul lui Renee Walker în sezoanele 7 și 8 din 24. De asemenea, Wersching a avut roluri importante în The Vampire Diaries, Runaways, Extant, Timeless, Bosch și The Rookie.

Unul dintre ultimele sale roluri a fost în sezonul 2 din Star Trek.