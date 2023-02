Doliu în lumea muzicii! A murit legendarul compozitor și cântăreț Burt Bacharach

Burt Bacharach, legendarul cântăreț și compozitor, a murit la vâsta de 94 de ani. Trecerea în neființă a artistului a îndurerat întreaga lume a muzicii.

Potrivit presei americane, Burt Bacharach a murit la vârsta de 94 de ani din cauze naturale în locuința sa din Los Anegeles, înconjurat de familie. Artistul va rămâne în memoria muzicii ca fiind legendarul compozitor al hiturilor „I Say a Little Prayer” şi „Raindrops Keep Fallin’ on My Head”.

Burt Bacharach a cucerit inima Hollywood-ului

Burt Bacharach a fost unul dintre colaboratorii preferaţi ai lui Dionne Warwick şi a lucrat, de asemenea, cu Tom Jones, Aretha Franklin, The Beatles şi Elvis Costello.

Burt Bacharach s-a născut în anul 1928, în Kansas City. A studiat compoziţia la mai multe universităţi americane, iar între 1962 şi 1968, a avut, alături de textierul Hal David, 15 piese în Top 40 american.

Celebrul compozitor a cucerit şi inima Hollywood-ului, câştigând două premii Oscar în 1970 pentru coloana sonoră a filmului „Butch Cassidy and the Sundance Kid” şi pentru melodia sa originală „Raindrops Keep Fallin’ on My Head”. Burt Bacharach a câştigat şi un al treilea Oscar în 1982.

De-a lungul carierei sale, Bacharach, care a compus peste 500 de melodii, interpretate de peste 1.200 de cântăreţi, a fost recompensat şi cu şase premii Grammy.

Potrivit cinemagia.ro, în 2001, Burt Bacharach a fost distins cu Premiul Polar Music, cu premiul Royal Swedish Academy of Music. A fost nominalizat la Premiul Tony de pe Broadway, în 1969, pentru muzica şi versurile sale, ca parte a unei nominalizări la cel mai bun muzical pentru ”Promisiunile ! Promisiunile!”.

