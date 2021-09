Doliu în lumea muzicii. Freddie Combs, fostul star de la X Factor, a murit

Freddie Combs, cel care i-a impresionat pe jurații de la X Factor cu vocea sa angelică, a murit. Americanul avea 49 de ani și suferea de insuficiență renală, dar înainte de a muri i-a dezvăluit soției sale care este ultima sa dorință.

”Am fost norocoasă să-i fiu soție. Nu am putut să stau lângă el până la final. Nu puteam merge oricând la spital din cauza restricțiilor COVID-19. În ultimele zile am avut multe discuții și mi-a spus ultimele lui dorințe.Dorea să-și doneze ochii și corneea. Cu o zi înainte să moară când am fost la el știam că va fi ultima dată când îl voi vedea în viață. Am simțit acest lucru”, a spus soția lui Freddie Combs printre lacrimi, potrivit fanatik.ro.

Cine a fost Freddie Combs

Freddie Combs a a participat în cel de-al doilea sezon al emisiunii X Factor America. Toți cei care l-au ascultat au fost impresionați de vocea lui clară și sensibilă. A fost adus pe scenă de soția sa într-un scaun cu rotile. Nu se putea deplasa pentru că în acel moment avea 254 de kilograme. Avusese și 417 kilograme dar a dat dovadă de o voință fantastică și a slăbit.

Freddy a interpretat melodia “The Wind Beneath My Wings” și a fost aplaudat minute în șir.

Sursa foto: Captura video Youtube