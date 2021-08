Doliu în lumea muzicii românești! De ce a murit Doru Stănculescu, la vârsta de 71 de ani

Cunoscutul folkist Doru Stănculescu a decedat în data de 23 august la vârsta de 71 de ani. Decesul a fost confirmat de către fiul acestuia, Matei Stănculescu.

Se pare că în ultima perioadă, Doru Stănculescu nu se simțea prea bine, însă nimic nu părea atât de grav încât să ridice semne de întrebare. Mai mult, cu o zi înainte de a deceda acesta chiar fusese la petrecerea nepotului său. Doru Stănculescu a plecat mai devreme de la petrecere, iar dimineața nu a mai răspuns la telefon.

„Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit. Astăzi însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare”, a declarat Matei Stănculescu, pentru Libertatea.

Vestea morții lui Doru Stănculescu a luat prin surprindere pe toată lumea. Deși artistul părea că nu este în cea mai bună formă, nimeni nu a prevestit că în curând se va stinge din viață.

„Am fost împreună recent la Calafat, dar pentru că nu se simțea bine, nu a ieșit din cameră. Dar am înțeles că nu din cauza asta s-a dus. Am vorbit zilele trecute cu el la telefon, era în regulă”, a spus Andrei Păunescu Jr.

Doru Stănculescu, membru fondator al Cenaclului Flacăra

Doru Emil Stănculescu era la bază arhitect, iar muzica folk a fost cea mai mare pasiune a sa. În anul 1968, acesta a debutat cu melodia „Ion Crâșmaru”, pe versuri de Octavian Goga.

Artistul este membrul fondator al Cenaclului Flacăra și este fratele cântăreței Mihaela Mihai. Primul material discografic este un single editat în 1979. Doru Stănculescu a apărut la TVR cu melodii care au devenit celebre: ”Șambala”, ”Fără petale”, ”Ecou de romanță”, dar și „Ai, hai…”, ”Ion Vodă Cumplitul”.

Cântărețul a primit și numeroase distincții: locul I la Festivalul de muzică folk „Primăvara baladelor”; premiu pentru întrega activitate în 1996 la Festivalul național ”Om bun”, diplomă de Onoare al Ministerului Culturii și Cultelor la gala muzicală” O zi printre stele”, în anul 2002.



