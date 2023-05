Tina Turner a murit la 83 de ani! Cântăreața a lăsat o moștenire uriașă lumii

O veste șoc a lovit industria muzicală internațională în seara zilei de miercuri, 24 mai 2023. Legendara cântăreață americană Tina Turner a murit la 83 de ani. Tristul anunț a fost făcut de purtătorul de cuvânt al artistei.

Miercuri seară, o veste tristă a cutremurat lumea muzicii. Legendara cântăreață Tina Turner a murit la 83 de ani. Ea a reprezentat un adevărat model pentru generații întregi de artiști, fiind una dintre cele mai respectate și iubite figuri ale rock’n roll-ului.

Tina Turner a murit la 83 de ani. Pierdere grea pentru industria muzicală

Anunțul trecerii în neființă a legendarei Tina Turner a fost făcut de reprezentantul acesteia.

„Tina Turner, ‘Regina Rock’n’Roll’ a murit în mod pașnic astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția. Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”, a transmis reprezentantul Tinei Turner.

Tina Turner, pe numele real Anna Mae Bullock, s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în comunitatea rurală Nutbush, din statul american Tennessee. În adolescență, ea mergea des să asculte muzică în Clubul Manhattan din St. Louis. Aici, Tina l-a cunoscut într-o seară pe Ike Turner, solistul formației Kings of Rhythm. De atunci, viața Tinei s-a schimbat, ea devenind în scurt timp principala vocalistă a formației conduse de Ike Turner.

Ulterior, cei doi au părăsit trupa Kings of Rhythm și s-au mutat în California. Ike și Tina au lansat piese ca „A Fool In Love”, „River Deep, Mountain High” şi „Nutbush City Limits” și au urcat rapid pe culmile gloriei. În doar doi ani, vocea impresionantă și aparițiile scenice fabuloase i-au adus Tinei faima internațională.

Tina și Ike Turner s-au căsătorit în anul 1962, dar mariajul lor a fost marcat de nenumărate turbulențe. Astfel, după 8 ani de căsnicie, cei doi s-au despărțit. După acest eșec personal, Tina și-a continuat cariera solo și s-a bucurat de un succes fulminant. Albumele „Private Dancer” şi „Foreign Affair” au fost recompensate cu platină. În plus, ea a câștigat nu mai pățin de 8 premii Grammy, din cele 25 de nominalizări pe care le-a avut de-a lungul carierei. Printre cele mai cunoscute hituri lansate de Tina Turner se numără „What’s Love Got To Do With It”, „The Best”, „Steamy Windows” şi „Goldeneye”, piesă înregistrată pentru filmul omonim din seria „James Bond”.

În anul 2009, Tina Turner a renunţat la concerte, dar a mai avut câteva apariţii publice, inclusiv la premiera de pe Broadway a spectacolului despre viaţa ei. HBO a lansat anul acesta documentarul „Tina”, la care artista şi-a adus aportul. În anul 2021, Tina Turner a fost inclusă pentru a doua oară în Rock and Roll Hall of Fame.

