Doliu în lumea muzicii! Unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor a fost răpus de o boală cumplită

Keith Levene a murit vinerea aceasta, la vârsta de 65 de ani. Membrul fondator al trupei „The Clash” se lupta de mai bine de doi ani cu o boală cruntă, care i-a adus sfârșitul. Decesul celebrului chitarist a fost anunțat de Adam Hammond, autorul cu care artistul abia terminase de scris o carte.

Pe data de 11 noiembrie, Keith Levene, unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor, a murit. Vedeta se lupta cu cancerul de ficat de mai bine de doi ani, dar boala l-a răpus. Autorul cu care și-a scris ultima carte a făcut tristul anunț:

„Cu mare tristețe raportez că prietenul meu apropiat și legendarul chitarist Public Image Limited Keith Levene a murit vineri, 11 noiembrie.

Nu există nicio îndoială că Keith a fost unul dintre cei mai inovatori, îndrăzneți și influenți chitariști ai tuturor timpurilor”, a spus Adam Hammond pe Twitter.

Keith Levine, o legendă a muzicii rock, a murit

Keith Levine s-a născut în anul 1957, la Londra. 18 ani mai târziu, a format celebra trupă „The Clash” cu Mick Jones și Paul Siminon. După lungi discuții cu managerul său, l-a convins și pe Joe Strummer să le alăture grupului muzical.

Chiar înainte să scoată primul album, a lăsat formația pentru Public Image Ltd., unde a făcut echipă cu solistul Johnny Rotten, basistul John Wardle și toboșarul Jim Walker. În anul 1979, lansase deja albumul „Metal Box”, unul dintre cele mai bune ale genului post-punk.

„Nu m-am străduit să fiu diferit. Am avut doar ureche pentru ceea ce nu era în regulă. Așa că dacă am făcut ceva greșit, adică am făcut o greșeală sau am făcut ceva care nu era în ton, eram suficient de deschis la minte. Să-l ascult din nou”, spunea Keith Levine despre sine.

