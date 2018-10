Doliu în lumea sportului Românesc! O fosta campioană mondială a încetat din viață!

Fosta campioană mondială la tenis de masă Georgeta Pitică a decedat, sâmbătă, la vârsta de 88 de ani, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.(CITEȘTE ȘI: JEAN-FRANCOIS AL GRECIEI (37 DE ANI) PRETINDE CĂ E FIUL REGELUI MIHAI I ȘI CĂ ARE BINECUVÂNTAREA MITROPOLITULUI: ”AM DREPTUL LA PROPRIETĂȚILE ȘI TITLURILE STRĂMOȘILOR MEI!”)

Campioană mondială în proba de dublu, alături de Maria Alexandru în 1961, Geta Pitică a fost şi de două ori medaliată la Campionatele Mondiale în proba pe echipe, cu bronz în 1961 şi argint în 1963.

”Azi, 13 octombrie 2018, Georgeta Pitica a plecat dintre noi. La 88 de ani, doamna Geta, cum ii spuneam noi toti, s-a stins cu discretie, avand alaturi familia. A avut un inger, acolo, sus, care a avut grija sa nu sufere la final” sunt cuvintele fiicei ei, Madalina. Campioana mondiala in proba de dublu, alaturi de Maria Alexandru in 1961, Geta Pitica a fost si de doua ori medaliata la Campionatele Mondiale in proba pe echipe, bronz in 1961 si argint in 1963. Pentru rezultatele obtinute, in 1961 a fost distinsa cu titlul de Maestra emerita a sportului. In acelasi an, a fost decorata cu Ordinul Meritul Muncii clasa a IIa , iar in anul 2000 cu Medalia Nationala pentru Merit clasa a IIIa. Federatia Romana de Tenis de Masa transmite condoleante familiei indoliate”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.