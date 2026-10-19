Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Sergiu Aliuș

Lumea artistică din România traversează un moment de tristețe după moartea actorului Sergiu Aliuș, care s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Artistul a murit sâmbătă, 17 octombrie 2026, lăsând în urmă o carieră de mai multe decenii și o contribuție importantă la activitatea Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe, instituție de care și-a legat o mare parte din parcursul profesional.

Moartea sa reprezintă o pierdere pentru colegii de breaslă și pentru comunitatea culturală din Covasna, unde actorul a fost prezent ani la rând pe scena teatrului. De-a lungul carierei, Sergiu Aliuș a interpretat numeroase personaje și a participat la realizarea unor spectacole care au îmbogățit viața artistică a orașului.

Cine a fost Sergiu Aliuș, actorul care și-a dedicat viața teatrului

Născut pe 10 mai 1961, la Constanța, Sergiu Aliuș și-a construit treptat un drum în lumea artelor spectacolului. Activitatea sa profesională a fost strâns legată de Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe, locul în care a petrecut o parte importantă a vieții sale și unde a contribuit la numeroase producții teatrale.

În cazul lui Sergiu Aliuș, anii petrecuți în teatru au însemnat participarea la un efort artistic colectiv, într-un domeniu în care fiecare spectacol se construiește prin implicarea mai multor generații de profesioniști.

Prezența sa în cadrul instituției a făcut parte din evoluția scenei teatrale locale, iar experiența acumulată în timp a reprezentat un element important al activității sale. Dincolo de aparițiile în fața spectatorilor, parcursul unui actor este definit și de munca din culise, de întâlnirile cu regizorii, de colaborările cu ceilalți artiști și de contribuția la construirea fiecărei reprezentații.

Vestea morții actorului a fost anunțată de reprezentanții Teatrului „Andrei Mureșanu”, instituție în cadrul căreia acesta și-a desfășurat o parte importantă a activității.

„Cu inimile îndurerate, ne luăm rămas-bun de la colegul și prietenul nostru drag, Sergiu Aliuș (1961–2026)”, a transmis Teatrul Andrei Mureșan.

VEZI ȘI: Cine este Abigail Moldovan, tânăra de 18 ani care a murit în urma unui accident rutier. Visa la o carieră în muzică

Doliu pentru o influenceră celebră! Fiul ei de doar 4 ani a murit: „Cel mai frumos chip de îngeraș”