Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Sergiu Aliuș

Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Sergiu Aliuș
Sergiu Aliuș
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lumea artistică din România traversează un moment de tristețe după moartea actorului Sergiu Aliuș, care s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Artistul a murit sâmbătă, 17 octombrie 2026, lăsând în urmă o carieră de mai multe decenii și o contribuție importantă la activitatea Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe, instituție de care și-a legat o mare parte din parcursul profesional.

Moartea sa reprezintă o pierdere pentru colegii de breaslă și pentru comunitatea culturală din Covasna, unde actorul a fost prezent ani la rând pe scena teatrului. De-a lungul carierei, Sergiu Aliuș a interpretat numeroase personaje și a participat la realizarea unor spectacole care au îmbogățit viața artistică a orașului.

Cine a fost Sergiu Aliuș, actorul care și-a dedicat viața teatrului

Născut pe 10 mai 1961, la Constanța, Sergiu Aliuș și-a construit treptat un drum în lumea artelor spectacolului. Activitatea sa profesională a fost strâns legată de Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe, locul în care a petrecut o parte importantă a vieții sale și unde a contribuit la numeroase producții teatrale.

În cazul lui Sergiu Aliuș, anii petrecuți în teatru au însemnat participarea la un efort artistic colectiv, într-un domeniu în care fiecare spectacol se construiește prin implicarea mai multor generații de profesioniști.

Prezența sa în cadrul instituției a făcut parte din evoluția scenei teatrale locale, iar experiența acumulată în timp a reprezentat un element important al activității sale. Dincolo de aparițiile în fața spectatorilor, parcursul unui actor este definit și de munca din culise, de întâlnirile cu regizorii, de colaborările cu ceilalți artiști și de contribuția la construirea fiecărei reprezentații.

Vestea morții actorului a fost anunțată de reprezentanții Teatrului „Andrei Mureșanu”, instituție în cadrul căreia acesta și-a desfășurat o parte importantă a activității.

„Cu inimile îndurerate, ne luăm rămas-bun de la colegul și prietenul nostru drag, Sergiu Aliuș (1961–2026)”, a transmis Teatrul Andrei Mureșan.

VEZI ȘI: Cine este Abigail Moldovan, tânăra de 18 ani care a murit în urma unui accident rutier. Visa la o carieră în muzică

Doliu pentru o influenceră celebră! Fiul ei de doar 4 ani a murit: „Cel mai frumos chip de îngeraș”

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Nu e o glumă! Cât a plătit Rareș Cojoc pentru 7 nopți de cazare la un hotel de 5 stele din Antalya
Nu e o glumă! Cât a plătit Rareș Cojoc pentru 7 nopți de cazare la un hotel de 5 stele din Antalya
Maria Popovici, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție vrea să apeleze, după ce a slăbit 15 kilograme
Maria Popovici, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție vrea să apeleze, după ce a slăbit 15 kilograme
Raluca Bădulescu, „fiartă” pe concurentele de la Insula Iubirii: „Mă enervează groaznic. Sunt de o falsitate sinistră”
Raluca Bădulescu, „fiartă” pe concurentele de la Insula Iubirii: „Mă enervează groaznic. Sunt de o falsitate sinistră”
Mădălina Ghenea, mesaj emoționant despre România: „Primesc multă iubire acasă”
Mădălina Ghenea, mesaj emoționant despre România: „Primesc multă iubire acasă”
Valerie Lungu, fițe de prințesă ‘made in Chișinău’: „Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește, el face cumpărăturile.” Care e singurul lucru pe care-l face ea în casă
Valerie Lungu, fițe de prințesă ‘made in Chișinău’: „Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește, el face cumpărăturile.” Care e singurul lucru pe care-l face ea în casă
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Mărturia româncei care a ajuns directoarea unui penitenciar de maximă siguranță în SUA
Gandul.ro
Mărturia româncei care a ajuns directoarea unui penitenciar de maximă siguranță în SUA
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Prosport.ro
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent”. Își aduce și mama la filmări: „Am avut emoții la început”
Click.ro
Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent”. Își aduce și mama la filmări: „Am avut emoții la început”
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Digi 24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Digi24
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Gadget inedit la Lidl: Încălzitor de mâini și powerbank Crivit sub 50 lei
go4it.ro
Gadget inedit la Lidl: Încălzitor de mâini și powerbank Crivit sub 50 lei
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Mărturia româncei care a ajuns directoarea unui penitenciar de maximă siguranță în SUA
Gandul.ro
Mărturia româncei care a ajuns directoarea unui penitenciar de maximă siguranță în SUA
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
Mediafax Italia
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Mediafax Spania
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.