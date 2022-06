Doliu în lumea televiziunii internaționale. Prezentatoarea TV Hilary Devey a murit la 65 de ani

Este doliu în lumea televiziunii internaționale, după ce prezentatoarea TV Hilary Devey s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Aceasta a fost găsită fără suflare în casa ei de vacanță din Maroc. Suferea de boala Stroke și suferise, în trecut, un accident vascular cerebral, în urma căruia a rămas cu traume adânci.

Hilary Devey a murit la vârsta de 65 de ani. Prezentatoarea TV a fost găsită fără suflare în casa sa de vacanță din Maroc. Se cunoștea despre aceasta că se confrunta cu o boala Stroke. În urmă cu cinci ani, Hilary Devey suferise un accident vascular cerebral în urma căruia și-a pierdut o secțiune din creier. Anunțul decesului a fost făcut de publicistul ei.

Starul internațional povestea, în urmă cu câțiva ani, despre suferința prin care trecea.

„Când m-am trezit a doua zi dimineață, agonia era mai mare. Am încercat să pregătesc o călătorie de afaceri – ceva ce am făcut de un milion de ori înainte – și nu am putut”, declara, la momentul respectiv, Hilary Devey.

Prezentatoarea TV Hilary Devey a murit la 65 de ani

În anul 2022, Hilary Devey se alăturase show-ului BBC TV. Un an mai târziu, femeia de afaceri a plecat la The Intern de pe Channel 4. Doi ani mai târziu, în 2013, a fost desemnată CBE pentru cariera sa în lumea afacerilor, dar și pentru actele de caritate pe care le-a făcut.

Hilary Devey s-a mutat în Londra, după ce a abandonat școala la vârsta de 16 ani. A lucrat ca funcționar de vânzări și, cu timpul, a reușit să îl înlocuiască pe James Caan în Dragons’ Den, arată The Guardian.

