Doliu în muzica din România. Florin Silviu Ursulescu a murit

Este doliu în muzica din România. Florin Silviu Ursulescu, omul care a scris istoria rock-ului de la noi, a murit la vârsta de 73 de ani. Rudele, prietenii și colegii de breaslă sunt profund afectați de plecarea lui de pe această lume, iar unii dintre ei au transmis mesaje extrem de emoționante.

Florin Silviu Ursulescu a murit la 73 de ani

Considerat cel mai important cronicar de muzică rock şi folk din România, Florin-Silviu Ursulescu a încetat din viață în zorii acestei dimineți. Când a fost anunțată trista veste, nu a fost dezvăluită și cauza decesului. De asemenea, momentan, nu se știe când și unde va fi înmormântat. De-a lungul vieții sale, FSU, așa cum era numit de apropiați, a fondat mai multe cluburi de muzică în Bucureşti, a lucrat pentru Radio şi a semnat miide cronici muzicale în revistele de specialitate. El a fost fratele cunoscutului prezentator Octavian Ursulescu.

Mesaje triste în memopria lui Florin Silviu Ursulescu

La scurt timp după ce vestea morții sale a fost făcută publică, pe pagina lui de Facebook au apărut numeroase mesaje cutremurătoare, scrise în memoria sa. “A murit astăzi Florin-silviu Ursulescu. Dumnezeu sa-l odihnească! 😢”, “Unul dintre ultimii oameni, alaturi de Teodora Ionescu care mai punea muzica independenta de trusturile corporatiste care momopolizeaza mersul muzicii neartistice de astazi. M-a ajutat enorm cu trupa mea prog-metal Highlight Kenosis, nu voi uita cat voi trai. Sa ne vedem in Rai, Florin-Silviu Ursulescu cu voia lui Dumnezeu”, “Interval Trupa regreta ca singurul om din Romania care a sprijinit Rockul Romanesc a plecat dintre noi!!!! Drum lin printre stele FSU-L Tineretii noastre! Dumnezeu sa te aiba De-a Dreapta Sa!!!”, “Un bun prieten un om de o mare cultura muzicala, Dumnezeu sa-l odihneasca !”, “In anii cand activam alaturi de colegii din The Crown, m-am intersectat pe la diverse festivaluri cu Florin Silviu Ursulescu. Noi eram niste pustani la inceput de drum, dar care incepuseram sa castigam trofee peste tot pe unde ne duceam, iar celebrul FSU avusese numai cuvinte de lauda pentru ceea ce faceam. Nu l-am mai vazut de ani de zile insa vestea de astazi ma intristeaza profund. Dumnezeu sa il odihneasca in pace pe Florin Silviu Ursulescu!” sunt cinci dintre postările făcute de cei care l-au iubit pe regretatul artist Florin-Silviu Ursulescu și i-au apreciat munca.

Florin-Silviu Ursulescu – biografie

Casa de Pariuri Literare Florin-Silviu Ursulescu s-a născut la 1 octombrie 1945 în Bucureşti şi a început să colecţioneze discuri cu muzică încă din adolescenţă.Tot de atunci începe să consulte reviste şi publicaţii străine cu caracter muzical pop-rock – franceze, engleze, italiene (discurile şi publicaţiile erau procurate, cu mari eforturi, sacrificii, cheltuieli, prin intermediul celor care mai plecau peste hotare, în ţară negăsindu-se aşa ceva), relatează

Devine un foarte documentat cunoscător al tuturor ramurilor muzicii numite “de divertisment” – folk, rock, pop şi alte ramuri înrudite, atât din ţară, cât şi din peisajul internaţional (nu numai cel anglo-american, ci şi cel european, atât occidental, cât şi din ţările foste socialiste – Cehoslovacia, Polonia, RDG, Ungaria).

Florin-Silviu Ursulescu – premii obținute

– Premiul revistei Melos pentru activitate publicistică muzicală – 1994;

– Premiul Fundaţiei “Om bun” – pentru sprijinirea mişcării folk româneşti – 2000;

– Ordinul aniversar clasa I aur (acordat de Uniunea Ziariştilor Profesionişti – Ordinul Ziariştilor) – 2008.