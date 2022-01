Doliu în muzica populară. Artistul căruia Florin Salam i-a sărutat mâna a murit la doar 48 de ani. “A făcut atac cerebral”

Muzica populară este în doliu, după ce Costel Pițigoi, un îndrăgit și cunoscut instrumentist bănățean, s-a stins din viață. Artistul, căruia, la un moment dat, i-a fost sărutată mâna de Florin Salam, a trecut în lumea celor drepți la doar 48 de ani. Familia și cei care l-au cunoscut îi deplâng pierderea.

Ramona Viță, artistă și bună prietenă cu Costel Pițigoi, a precizat că instrumentistul nu a dat semne de boală sau de disconfort în ultima perioadă. În plus, a fost și la un control medical de rutină, unde nu i s-a descoperit vreo afecțiune.

(VEZI AICI: DOLIU ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC! UN CUNOSCUT ARTIST DE DOAR 30 DE ANI A MURIT)

“Cântam împreună de aproximativ zece ani, întotdeauna i-am respectat valoarea ca instrumentist, om, dar de când am început să colaborăm am devenit poate mai mult decât frați. Dacă soțul meu, Petrică Viță, este mâna dreapta a formației, Costel Pițigoi a însemnat mâna stângă. Am rămas șocați. Suferea de diabet, nu s-a simțit rău, nu a avut probleme. Cu vreo două zile înainte de nenorocire a fost la un control medical la care a fost totul în regulă, i s-a spus că are circulație bună, să stea liniștit. Și în miez de noapte ne-am trezit cu această veste, a făcut atac cerebral. Soția a sunat la salvare, a anunțat copiii, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic”, a declarat Ramona Viță, pentru Star Popular.

Costel Pițigoi a murit. “Cu siguranță pleacă într-o lume mai bună”

Costel Pițigoi era foarte apreciat în lumea muzicii populare. Acesta l-a impresionat până și pe Florin Salam, care i-a sărutat mâna la un eveniment unde au cântat împreună. Regretatul artist va fi condus miercuri pe ultimul drum. Va fi înmormântat în comuna Armenis.

“Cred că el, după sufletul pe care-l avea, cu siguranță pleacă într-o lume mai bună și ne vegheazaă de undeva de sus. Aș vrea să știe că locul lui în formația noastră, în viața noastră, în inimile noastre, nu-l va ocupa nimeni niciodată”, a mai spus Ramona Viță.