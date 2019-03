Doliu în presa din România. DAN a murit după o banală operație la măsea

Jurnalistul clujean Dan Porcuțan, în vârstă de 30 de ani, a murit după o banală operație de măsea. Colegii acestuia îi deplâng moartea subită și sunt șocați de veste, cu atât mai mult cu cât nu știau să sufere de vreo afecțiune medicală.

Dan Porcuțan a suferit săptămâna trecută o intervenție chirurgicala la o măsea, iar ulterior a acuzat dureri de inimă. Cauza probabilă a decesului este un stop cardio respirator.

„Mereu e greu să îți iei rămas bun de la cineva drag, mai ales de la un om cu care ai lucrat ani de zile cot la cot, cu care ai împărțit momente inedite, râsete, lacrimi, uneori și frustrări. Un om cu care am dezbătut subiecte, cu care am fost pe teren, alături de care am încercat să transmitem cele mai corecte informații cititorilor.

Dan era mereu vesel, mereu energic, iubea presa și iubea sportul. S-a îndrăgostit de ciclism și colinda toată țara pe bicicletă. De pe unde mergea, mereu ne trimitea poze, să vedem și noi cum stă treaba în România asta a noastră. Fiindcă el era pasionat și de fotografie, ba mai mult, a reușit să le insufle și altora această dragoste”, au transmis, îndurerați, colegii săi, citați de suceavalive.ro. Jurnalistul era originar din Câmpulung Moldovenesc.

Dan Porcuțan a lucrat ca foto reporter în mai multe redacții clujene, ultima data la Monitorul de Cluj. El era pasionat de ciclism.